Pronóstico del clima en Nueva York para este domingo 10 de mayo

¿Cómo vestirse apropiadamente para salir por las calles de Nueva York este domingo? Antes que nada, las temperaturas estimadas para el día de hoy según el pronóstico del clima en NY estarán entre los 75 grados Fahrenheit (24ºC) de máxima y los 52 grados Fahrenheit (11ºC) de mínima. Además, la sensación térmica, es decir, “temperatura real” que tú mismo vas a experimentar rondará los 82ºF (28ºC) de máxima y 82ºF (28ºC) de mínima.

¿Tendremos lluvia? Sospechamos que ésta puede ser tu siguiente duda y también contamos con respuesta para ti. Según la última información disponible, la posibilidad de precipitaciones es del 55% durante el día y del 91% durante la noche. La nubosidad, por su parte, será del 51% en el transcurso del día y del 26% durante la noche.

Las ráfagas de viento alcanzarán de máximo los 4.35 mph en el día y los 5.59 mph en la noche, por lo que se recomienda llevar ropa ligera. Durante este periodo del año, la aparición del Sol se produce con el amanecer a las 05:44 h, mientras que nos deja en el horizonte a las 20:01 h. En total, tendremos 14 horas de sol a lo largo del día.

El pronóstico del tiempo para mañana en Nueva York

En cuanto al clima de mañana en la ciudad de Nueva York habrá más nubes que claros con probabilidad de lloviznas generalizadas. Las temperaturas se moverán entre los 46 y los 61 grados Fahrenheit (8 y 16ºC). Las probabilidades de lluvia serán de 72% por la mañana, 9% por la tarde y 72% por la noche.

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El clima en Nueva York

El clima de Nueva York es un clima húmedo, caracterizado por inviernos fríos y veranos calurosos. Las precipitaciones son constantes durante todo el año, con tormentas durante el verano y nevadas en invierno. La cercanía de la costa del Atlántico ayuda a suavizar los extremos de temperatura. Los meses más fríos son entre diciembre y marzo, mientras que los más calurosos se registran entre julio y agosto.

¿Cómo es el clima en Estados Unidos?

Un país de tal extensión como Estados Unidos presenta climas muy diferentes según la zona y la época del año. En la Costa Este, los climas predominantes son el húmedo subtropical de la región sudeste del país y el continental húmedo más hacia el norte, en concreto, hacia latitudes de entre 40° N hasta 70° N.

Mientras que el clima subtropical húmedo se caracteriza por veranos cálidos y húmedos e inviernos frescos con precipitaciones abundantes en zonas litorales, el clima continental presenta precipitaciones durante todo el año que se transforman en en invierno y fuertes tormentas en verano.

En la zona oeste de Estados Unidos se dan al menos tres grandes climas predominantes: semiárido, árido y mediterráneo. El clima semiárido frío abarca la parte central del oeste y de norte a sur de Estados Unidos, con escasas precipitaciones y bajas temperaturas.

El suroeste tiene un clima árido frío o cálido, con inviernos muy fríos y veranos templados en el frío y veranos extremadamente calurosos e inviernos templados en el cálido. Ambos tienen poca lluvia. El clima mediterráneo se encuentra en la zona costera del oeste estadounidense y cuenta con inviernos lluviosos y templados y veranos secos y calurosos.