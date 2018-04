¿Qué hacer si tu auto está en prenda?

¿Se puede vender o comprar un auto que está en prenda?

Tener un auto en prenda implica que existen restricciones legales varias para el uso, compra-venta y otros aspectos, esto, porque hasta que no salga de esta condición.

Un auto puede estar en prenda cuando se pone como garantía ante una entidad crediticia, por lo que no dejará de estarlo hasta que la deuda sea saldada.

También existe la opción de que esté en prenda cuando una persona compra un vehículo a crédito, de esta manera, el mismo queda en prenda y no se puede vender si no se liquida el costo total.

Pero, ¿qué podemos hacer si nuestro auto está en prenda?

Aquí vienen dos cuestiones, la primera es que si tú pusiste el auto en esa situación, sabes cómo y en qué plazo lo puedes resolver.

La segunda es que sin saberlo, adquirieras un vehículo en esta situación, lo que en teoría sería algo ilegal, pero que llega a ocurrir, por lo que es necesario que revises antes de comprar la situación en la que se encuentra el vehículo en los registros de la propiedad y civiles.

En cualquiera de los casos, para que el auto salga de esta situación, se debe de pagar o terminar con el adeudo que tiene el bien en garantía.

Por otro lado, si llegas a un acuerdo para adquirir un auto en prenda, seguramente es porque el propietario requiere de ese dinero para terminar la deuda y así liberarlo, a esto se le conoce como traspaso.

Como decíamos, no es legal vender un auto que esté en esta situación, por lo que el pago se haría directamente a la institución y no al propietario, pero a nombre de éste.

Mucho ojo, el que un auto esté en prenda, no quiere decir que esté embargado, por lo que hasta que esa situación no se dé, no hay manera de que te despojen de él.