Acusan a Marjorie de Sousa de armar nuevo “show” con su hijo entre los brazos

Así reacciona @marjodsousa ante la queja que le puso a @juliangil por querer “sustraer” al pequeño #Matias cuando pretendía tirarse una foto. Ahora dice que entro su celular para enviarle una foto a #juliangil 🤔 ¿será? ⏩ #gyfopina

A post shared by ElGordoyLaFlaca (@elgordoylaflaca) on Apr 21, 2018 at 7:59pm PDT