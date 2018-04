Decenas de medios contra las fake news durante el proceso electoral en México

Las elecciones generales se realizarán el próximo 1 de julio

MEXICO.- Una encuesta atribuida al New York Times que coloca a Andrés Manuel López Obrador con 78% arriba de las preferencias electorales; un video en el cual se dice que el candidato Ricardo Anaya está a favor del muro fronterizo; un artículo sobre José Antonio Meade que voló en helicóptero hacia una fiesta del ex presidente Vicente Fox y usuarios que se creen un chiste sobre la liberación del ex gobernador acusado de corrupción Javier Duarte.

Este y otros titulares que forman parte de cientos de noticias falsas “fake news’’ o manipuladas en internet fueron detectadas, analizadas y expuestas en el primer mes de operaciones de la plataforma www.verificado.mx un proyecto integrado por 60 medios de comunicación — entre los que se encuentra este diario—, universidades y organizaciones civiles con miras a frenar la desinformación durante el proceso electoral.

Verificado 2018 rastrea noticias virales malintencionadas o imprecisas y con alto impacto en las redes sociales para desmentirlas con ‘“información rigurosa y confirmada’’.

Esto alcanza también a los discursos de los candidatos, explica en entrevista Tania Montalvo, integrante del equipo del portal web Animal Político, uno de los principales impulsores junto con la organización Mexicanos contra la Corrupción.

“Lo que notamos también es que muchas veces los grupos opositores de un partido están detrás de la manipulación de los discursos y la edición de videos para afectar al contrario’’.

La edición de imágenes y videos es uno de los recursos favoritos de quienes buscan desorientar a los lectores. Hace unos días circuló una filmación del candidato Juntos Haremos Historia, López Obrador, en la cual se escuchaba que él desaparecería al Ejército cuando en realidad lo que dijo fue que la seguridad estaría en manos de civiles, no de militares.

Para ayudar a la ciudadanía a agudizar sus sentidos y detectar las mentiras, Verificado cuenta con un instructivos prácticos como el manual “Seis señales de que una noticia es falsa’’ que se enfoca en los medios escritos y en el cual recomienda no compartir noticias sin leerlas y revisar quién lo dice, cuáles son las fuentes e, incluso, si tienen faltas de ortografía: detalles que se esconden detrás de las fake news.

“Lo que queremos en estas elecciones que se realizarán el 1 de julio es que la gente esté lo mejor informada posible’’, destaca Montalvo.

La metología de Verificado consiste en detectar noticias viralizadas a través de Facebook y Twitter, principalmente, luego revisan quién la publicó, cuándo, fecha y lugar de los hechos, si otros medios la están replicando y, si se trata de un video o una imagen, buscan las originales.

Por otro lado confirman la información del protagonista de la noticia. ¿Estuvo ahí? ¿Qué dijo en su discurso? y la contrastan con otras fuentes: testigos, anfitriones o asistentes a los eventos, estadísticas e información académica sobre el tema.

Así han detectado informaciones que van de la difamación al odio (que Angélica Rivera le dijo “pobretón’’ a López Obrador) o que la esposa de éste es nieta de un genocida Nazi; a la usurpación (una página de Facebook que se hace pasar reiteradamente por la oficial de Morena) y otras que pueden consultarse en la plataforma.

Verificado advierte que los medios recurrentes en difundir noticias falsas pueden publicar otras notas con información verdadera, “lo que hace más complejo para sus seguidores distinguir entre ambas’’.

Entre los principales sitios de defunción de información falsa están: Nación Unida, Argumento político, Amor a México, El Mexicano http://www.digital.com, http://www.todoinforme.com, http://www.argumentopolitico.com, noticiasocultas.net, http://www.fisgonpolitico.com y http://www.nacionunida.com

Para algunos analistas como Sergio Contreras, consultor y conferencista en redes sociodigitales, lo más importante es que la verificación de Fake News sea contante, que se extienda a todos los ámbitos política, economía, empleo, seguridad, cultura, deporte, moda e incluso dentro de los propios medios.

El 28 de noviembre de 2017, la revista etcétera (donde colabora) registró una nota falsa publicada en empresas formales: Milenio Diario, Radio Fórmula, 24 horas y La Silla Rota informaron sobre la existencia en Japón de un restaurante que preparaba platillos con carne humana. “, dijo. “A pesar de la mentira que propagaron, los medios no reconocieron públicamente su error’’.