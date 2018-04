Video: Adela Micha le responde a Daniel Bisogno tras insulto en ‘Ventaneando’

La periodista mexicana habló sobre la polémica con el presentador de TV Azteca

Daniel Bisogno se fue contra Adela Micha un día después de que Andrea Legarreta apareciera como invitada en La Saga donde la periodista la “picó con mentiras” sobre “Ventaneando”.

“Se atreve a decir unas cosas mi Adela que… luego en otro capítulo me dedicaré a refinarme a Adela Micha, si me dan 3 o 4 bloques para acabármela como se merece, porque se lo merece“, dijo el conductor de TV Azteca. “Adela que se vaya a la ching***”.

En una nueva emisión de su programa digital, Micha respondió a las preguntas de un usuario.

“Quieren que digan que por qué me mentaron la madre, bueno, no me mentaron la madre luego por eso se hacen los chismes, na’ más me mandaron a la ching…, el Daniel Bisogno, pero ¿Por qué? si no le caigo bien, él no me cae bien a mí pero nunca me meto con él, ni lo mandó allá. ¡Que falta de respeto!”, dijo al aire.

Y es que hace algunas semanas, Adela tuvo como invitadas a varias mujeres involucradas en el escándalo de Gloria Trevi y Sergio Andrade que hablaron mal de la titular de “Ventaneando”.

“Yo digo que no les ha de haber parecido que hablarán de Pati Chapoy, pero yo fui muy objetiva, ellos me buscaron, yo no gano nada de hecho yo las cuestioné muchísimo sobre la aseveración que hicieron“, agregó.

Pero para terminar con el tema, Micha dijo lo siguiente: “Daniel tu me mandas a la chin… yo te mando un saludo con mucho respeto”.

¡Mira las declaraciones a partir del minuto 7:50!