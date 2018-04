Juez: no es ilegal expulsar de un sitio a partidarios de Trump

Califició como "insignificante" un incidente en un bar en NYC y rechazó que haya sido una discriminación

Un juez de Manhattan dictaminó el miércoles que no hay nada “escandaloso” en expulsar de un lugar a los partidarios del presidente Donald Trump, rechazando una demanda presentada por Greg Piatek, un contador de Filadelfia que fue sacado de un bar en West Village el año pasado por supuestamente lucir una gorra de “Make America Great Again” (MAGA).

La decisión del juez David Cohen establece que la ley no protege contra la discriminación política.

Piatek, de 31 años, asegura que el personal del bar “The Happiest Hour” en West 10th St de NYC le gritó a él y a sus amigos: “¡Cualquiera que apoye a Trump, o crea en lo que cree, no es bienvenido aquí! ¡Y debe irse ahora porque no le serviremos!”

Por ello presentó una demanda en la Corte Suprema de Manhattan, alegando que el incidente “ofendió su sensación de ser estadounidense” y que ese día llevaba la gorra pro Trump porque venía de visitar el Monumento del 11 de septiembre en el Bajo Manhattan.

“El sombrero de Make American Great Again es parte de su creencia espiritual“, afirmó Paul Liggieri, abogado demandante.

Pero la abogada del bar, Elizabeth Conway, señaló que sólo las creencias religiosas y no políticas están protegidas por las leyes de discriminación del estado y la ciudad. Alegó que “apoyar a Trump no es una religión”.

Después de casi una hora de discusión, el juez tomó un breve descanso y luego regresó al tribunal con su decisión. “El demandante no establece ningún principio basado en la fe”, dijo Cohen.

Piatek había demandado por daños emocionales no especificados, pero el juez dijo que el incidente no era más que un desaire “insignificante”.

“Aquí el reclamo de que el demandante no fue atendido y finalmente fue escoltado fuera del bar debido a su apoyo percibido para el presidente Trump no es una conducta escandalosa”, dictaminó el juez, citado por New York Post.

Liggieri dijo que planea revisar la decisión para determinar si apelar o no.