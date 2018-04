La serie de Luis Miguel perdió en el rating pero le gustó al público

¿Viste el primer capítulo? ¿Te gustó?

Tal como te contamos, el rating no favoreció a ‘Luis Miguel, La Serie’ en su debut el domingo pasado por Telemundo. No solo perdió, sino que la diferencia a favor de ‘Pequeños Gigantes’ fue enorme. Sin embargo, el público no parece opinar lo mismo que lo que reflejan los números de la medidora oficial Nielsen.

A diferencia de lo que suele pasar con otros shows, los comentarios en las redes sociales son muy positivos con la serie, con la actuación de Diego Boneta interpretando a Luis Miguel y hasta parece haber gran expectativa por el segundo capítulo este próximo domingo a las 9/8 PM Centro por Telemundo.

Estos son algunos de los comentarios:

estefyyfrausto Más me encantoo😍 @diego @juanpa cueroos!!!!!! Losamoo

lilymt13Excelente actuación de @diego

judy__moncada Excelente el primer cap… quiero mas !!!

judy__moncada @luismiguellaserie allí estaré cada domingo esperando un capítulo xq lo amoooooo 😍😍😍😍 gracias x contestarmeeee!!!!!!

florencio_talita Quiero que el domingo llegue pronto 📺 📽🎬🎞💕💕💕

iszzleNo puedo esperar para el segundo capp😻😫

imozartyou Más guapo que el mismo Luis Miguel. @diego bello !!!

laninadela_mareYa me piqueeee. Quiero masssss!#😮👏👏👏

sussyvera Debería de salir una hora mas temprano por los que madrugamos a trabajar 😅

nissi.flores En mi familia lo hemos visto toda lo que va de la semana jajajaja por si se nos paso algún detalle, amaaamoooosssss donde sale Luis Miguel y sus amigos en la disco ❤❤❤

gonzalez.yngrid Imprecionante un trabajo impeccable 🤩🤩🤩🤩 por que Luis miguel es inigualable 💝💝💝💝💝💝💝

mitzel_alonso 😍😍😍

odysimutita33 Wow!!! Sigo impactada, emocionada y ansiosa de ver mas y mas!!!! No me canso de verlos a ambos a LM y a Diego😁

En este segundo capítulo, ‘Luis Miguel, La Serie’ tendrá aun un desafío mayor que en el primero, pues se enfrentará a la segunda hora de la final de ‘Pequeños Gigantes’. Sin embargo, la oportunidad podría venir con el tercero pues su rival será el nuevo show de Alan Tacher, ‘Al Final Todo Queda en Familia’, no porque no sea bueno, sino porque es algo nuevo para el público y eso puede ser un arma de doble filo a favor o en contra.