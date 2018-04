Shaquem Griffin, con una sola mano pero un corazón gigante, puede llegar a la NFL

El fenomenal linebacker puede robarse un Draft lleno de quarterbacks, el cual empieza este jueves con la primera ronda

La historia de Shaquem Griffin ya había emergido con buena notoriedad desde hace meses: un linebacker de la Universidad de Central Florida que causaba estragos en los equipos contrarios a pesar de tener la brutal desventaja física de jugar con sólo una mano.

Cuando todavía estaba en el vientre de su madre junto a su hermano gemelo Shaquill, quien nació unos segundos antes, Shaquem sufrió de síndrome de bandas amnióticas, padecimiento que afecta diversas partes del cuerpo del bebé. Su mano izquierda no alcanzó a desarrollarse y cuando tenía 4 años de edad se la amputaron.

Pero tener una sola mano no detuvo al joven Shaquem de competir en los deportes, primero en la preparatoria Lakewood de su natal St. Petersburg, Florida, y más adelante, en la Universidad de Central Florida, que les extendió a los gemelos becas para jugar fútbol americano.

El simple hecho de ser parte de un equipo colegial, donde el nivel es tan exigente, ya hacía de Shaquem un ejemplo de determinación y amor propio. Pero destacarse en una carrera universitaria de dos temporadas en la que acumuló 166 tacleadas, 33.5 de ellas para pérdida de yardas, resulta una verdadera hazaña.

Aunque el uso de las manos es primordial en este deporte, y en su caso como linebacker para la técnica al enfrentar a los bloqueadores, Shaquem Griffin fue un defensor dominante en virtud de su velocidad, explosividad y astucia.

Griffin fue nombrado el “MVP” defensivo del Tazón del Durazno o Peach Bowl el pasado 1 de enero cuando UCF completó una temporada invicta al vencer a Auburn, un equipo en teoría muy superior. En ese partido tuvo 12 tacleadas, 3.5 de ellas detrás de la línea de golpeo, y 1.5 capturas de quarterback.

Récord en las 40 yardas

Pero lo que hizo de Griffin una sensación nacional fue su impresionante labor en el evento de scouteo conocido como el NFL Scouting Combine en marzo.

Griffin se lució frente a los evaluadores de talento de los equipos de la NFL al realizar sus ejercicios con total determinación, sin timidez, sin complejos.

Con el uso de una prótesis, levantó 20 veces la barra de 225 libras en “bench press”. También completó satisfactoriamente rutinas en las que debía terminar interceptando un pase, porque a pesar de todo él puede atrapar balones con sus brazos. Y su tiempo de 4.38 segundos en la prueba de 40 yardas quedó en el libro de récords como el mejor que haya sido registrado por un linebacker.

“Vencer a mi hermano”, dijo cuando le preguntaron qué estaba pensando al correr las 40 yardas. Su veloz hermano Shaquill juega como esquinero y fue seleccionado hace un año por los Seahawks de Seattle.

Y por todas esas credenciales es que Shaquem Griffin está evaluado como el noveno mejor prospecto de linebacker exterior disponible y tiene reales posibilidades de ser seleccionado en el Draft de la NFL. El Draft se pone en marcha este jueves en el estadio de los Cowboys en Arlington, Texas, con la primera ronda (8 pm Este/ESPN, FOX, NFL Network). El viernes serán la segunda y tercera, y el sábado las últimas cuatro.

“Definitivamente no soy sólo una historia bonita”, aseguró Shaquem en una entrevista con el diario Tampa Bay Times. “Una historia bonita no llega tan lejos. Tenía que ser un jugador completo. Tenía que hacer jugadas. Una historia bonita es que él tiene sólo una mano y juega. Yo me maté para que ellos puedan decir: ‘Él hace jugadas, él marca diferencia y e puede causar balones perdidos. Es alguien que puede ayudarnos a ganar”.

Si es seleccionado para la NFL y ser un profesional exitoso está por verse. Pero que no quepa duda: Shaquem Griffin ya es un triunfador que puede tocar muchos corazones en este Draft 2018.

Orden de la primera ronda

Cleveland NY Giants NY Jets (de Indianapolis) Cleveland (de Houston) Denver Indianapolis (de NY Jets) Tampa Bay Chicago San Francisco Oakland Miami Buffalo (de Cincinnati) Washington Green Bay Arizona Baltimore LA Chargers Seattle Dallas Detroit Cincinnati (de Buffalo) Buffalo (de Kansas City) N. Inglaterra (de LA Rams) Carolina Tennessee Atlanta N. Orleáns Pittsburgh Jacksonville Minnesota N. Inglaterra Filadelfia

Draft de quarterbacks

Pocas veces en los últimos años hubo tantos prospectos interesantes en la posición… y tantas dudas sobre quién debe ser el primero en ser seleccionado. Hasta seis podrían salir en la primera ronda.

Sam Darnold/USC

Josh Allen/Wyoming

Josh Rosen/UCLA

Baker Mayfield/Oklahoma

Lamar Jackson/Louisville

Mason Rudolph/Oklahoma State