Jennifer Lopez estrena video y elige a Miguel Ángel Silvestre de modelo

No te pierdas las sexy escenas

Tal como lo vimos en la noche Jennifer Lopez presentó su nuevo tema ‘El Anillo’ en los Premios Billboard a la Música Latina, y la sorpresa nos la terminó dando este viernes con el estreno del video, en donde el protagonista, es nada más y nada menos que Miguel Ángel Silvestre.

Así como lo hizo en el pasado con otros actores latinos del momento como Eduardo Verástegui o William Levy e hizo que sus carreras dispararan en el mercado anglo, esta vez la Diva del Bronx le dio la bendición al actor de ‘Velvet’ y ‘Sense8’.

En esta ocasión Silvestre está muy lejos de su personaje de Don Alberto Márquez. Es una especie de dios guerrero que trae loca a la ‘diosa’ de JLo que después de pasar por su cama le pregunta “¿Y el anillo p’a cuándo?”.

El propio Miguel Ángel fue quien lo contó por primera vez a través de sus redes sociales unos días antes de la ceremonia de los Billboard.

“Fue toda una experiencia trabajar con una mujer que me ha tenido enamorado desde que la vi bailar y cantar ‘Jenny from the block'”, aseguró con su sonrisa pícara y hasta amenazó con bailar pero como verás más abajo en video sí nos regalo parte de su cuerpo desnudo pero ni un pasito.

“Ella es preciosa, dulce, como siempre la imaginé. ¡Es un sueño!”, agregó. Aunque verás que en el video la que termina soñando con él es JLo.

MIRA EL VIDEO AQUÍ: