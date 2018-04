Viudo millonario de NY demanda a servicio de citas por no conseguirle pareja

Alega que le presentaron mujeres nada "especiales"

Aún siendo millonario y gastar $24 mil dólares en un servicio de citas, un viudo de Long Island no ha conseguido pareja.

Por ello ha decido demandar a la compañía LastFirst para recuperar ese dinero más $100 mil dólares en daños y perjuicios.

Michael L. Fleischer, un agente de seguros de 60 años, asegura que la media docena de citas que le consiguieron fue con mujeres nada “especiales”, según la demanda presentada ante la Corte Suprema de Manhattan.

“Me dijeron que me iban a presentar a personas increíbles y me ayudarían en el proceso”, dijo el triatleta residente de Huntington, Long Island. Pero “las personas que me presentaron no eran diferentes a ninguna otra persona, nada especial. Sin ofender”.

Fleischer, quien supervisa una práctica de bienes raíces en la firma Sterling and Sterling, perdió a su esposa por cáncer en 2009.

Los casamenteros también prometieron asesorarlo en vestuario, entrenamiento personal, relaciones y sesiones profesionales de fotos por la tarifa de $24 mil dólares, dice la demanda.

“Ninguno de esos servicios fue ofrecido”, dijo Fleischer. “Tuve consultas con ellos, y me mostraron algunos perfiles (…). Al final del día, nada era realmente compatible”.

Los representantes de LastFirst no respondieron a pedidos de comentarios de New York Post.

A pesar de la experiencia, Fleischer dice que no se da por vencido en encontrar el amor. Está buscando una “compañera de vida para los altibajos, lo bueno y lo malo, la diversión y la tristeza”. “La inteligencia es un estímulo”, agregó al detallar a su pareja ideal.

¿Su preferencia? “Las mujeres atléticas, altas y rubias”.