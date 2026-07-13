Millones recibirán esta semana un pago del Seguro Social de hasta $5,181

Millones de beneficiarios del Seguro Social en Estados Unidos volverán a recibir depósitos esta semana como parte del calendario mensual de pagos de la Administración del Seguro Social (SSA). El monto que recibe cada persona depende de factores como sus ingresos durante la vida laboral y la edad en la que decidió jubilarse.

Más de 70 millones de estadounidenses reciben actualmente prestaciones del Seguro Social, ya sea por jubilación, discapacidad o beneficios para sobrevivientes.

Debido al elevado número de beneficiarios, la Administración del Seguro Social (SSA) distribuye los pagos en distintas fechas a lo largo del mes en lugar de hacerlo en un solo día.

Esta semana, el siguiente depósito está programado para el miércoles 15 de julio y corresponde a las personas nacidas entre el día 11 y el 20 de cualquier mes.

La SSA recomienda que, si el pago no llega en la fecha prevista, los beneficiarios esperen tres días hábiles adicionales antes de comunicarse con la agencia para reportar el retraso.

¿De cuánto pueden ser los pagos?

La cantidad que recibe cada jubilado varía según varios factores, entre ellos los ingresos obtenidos durante su vida laboral, la edad en que comenzó a cobrar el beneficio y el año en que inició su jubilación.

Para tener derecho a la jubilación del Seguro Social, un trabajador generalmente necesita acumular 40 créditos, equivalentes aproximadamente a 10 años de trabajo, ya que es posible obtener hasta cuatro créditos por año.

Quienes mantuvieron ingresos elevados durante toda su carrera pueden recibir beneficios significativamente mayores. De acuerdo con la SSA:

-Una persona que ganó el máximo salario sujeto a impuestos cada año desde los 22 años y se jubila a la edad plena de retiro en 2026 puede recibir alrededor de $4,152 mensuales.

-Si esa misma persona solicita el beneficio a los 62 años, el pago máximo se reduce a aproximadamente $2,969 al mes.

-En cambio, si espera hasta los 70 años, el beneficio puede aumentar hasta $5,181 mensuales, el monto máximo previsto para este año.

Sin embargo, la mayoría de los jubilados recibe cantidades menores. Según los datos más recientes de la SSA, el pago promedio para un trabajador jubilado era de $2,029.92 al mes en junio de 2026.

El futuro financiero del programa

Mientras continúan los pagos, el futuro del Seguro Social sigue siendo motivo de debate en Washington.

El más reciente informe de los fideicomisarios del programa estima que el fondo fiduciario del Seguro de Vejez y Sobrevivientes podría agotarse durante el cuarto trimestre de 2032.

Si el Congreso no adopta medidas antes de esa fecha, los ingresos provenientes de los impuestos sobre la nómina solo alcanzarían para cubrir aproximadamente el 78% de los beneficios programados, lo que implicaría una reducción automática cercana al 22% para jubilados y sobrevivientes.

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