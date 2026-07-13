Víctima de tiroteo en Maine con ICE era un colombiano con permiso de trabajo

Un colombiano de 26 años con permiso de trabajo en Estados Unidos fue identificado este lunes como la víctima mortal del tiroteo en el que estuvo involucrado el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en la ciudad de Biddeford, en el estado de Maine, informaron la Coalición por los Derechos del Inmigrante de Maine (MIRC) y la organización Presente!.

Las dos organizaciones señalaron que el joven había llegado a Maine para vivir y trabajar y expresaron su rechazo por lo ocurrido.

“Era un miembro de nuestra comunidad, un vecino, un ser humano cuya vida fue truncada trágicamente. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia, a sus seres queridos y a todos aquellos que hoy lloran esta pérdida inimaginable”, indicaron en un comunicado conjunto.

MIRC y Presente! señalaron que su familia “llora ahora su muerte tras un incidente relacionado con ICE”.

Las organizaciones también denunciaron haber recibido reportes de residentes que aseguraban que agentes migratorios continuaban realizando operativos en la zona después del tiroteo, una situación que calificaron como “profundamente inquietante”.

“Esto es devastador, indignante e inaceptable. Sus seres queridos merecen respuestas, y el público merece una explicación completa y transparente de lo sucedido”, afirmaron.

Crystal Cron, directora ejecutiva de Presente!, aseguró que la comunidad inmigrante ha tomado medidas “inmediatas” para apoyar a la familia del colombiano.

“Decir que tenemos el corazón roto no basta para expresar la magnitud del agotamiento, el terror o el dolor que sentimos. No permitiremos que esta muerte se reduzca a una simple nota al pie en las estadísticas de aplicación de la ley de esta administración”, sostuvo.

MIRC pidió una investigación “rápida, independiente y transparente”, que incluya la preservación de las grabaciones de cámaras corporales y de vigilancia, así como de las comunicaciones y demás pruebas relacionadas con el caso.

Además, la organización sostuvo que no debe permitirse que ICE investigue por sí mismo un incidente en el que participaron sus agentes ni controle la información pública sobre lo ocurrido.

ICE implicado

El incidente ocurrió la mañana del lunes en Biddeford. El líder de la Cámara de Representantes de Maine, Ryan Fecteau, informó que la Policía estatal y el Departamento de Seguridad Pública investigan lo sucedido y que se prevé la participación del FBI.

“Una persona ha fallecido. El ICE está implicado”, escribió Fecteau.

La muerte del colombiano se produjo una semana después del fallecimiento del migrante mexicano Lorenzo Salgado Araujo durante un operativo de ICE en Texas.

Según la información disponible, al menos seis personas han muerto este año por disparos de agentes migratorios en Estados Unidos, entre ellas los ciudadanos estadounidenses Alex Pretti y Renée Good durante un operativo en Minnesota.

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