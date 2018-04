Tipos de hombres a evitar cuando se busca una relación sana y estable

Psicoterapeuta describe las características de cada uno de ellos y qué dificultades se pueden presentar

Un hombre trabajador, inteligente, esforzado, leal, responsable, afectuoso, conectado con sus emociones, chistoso y seguro de sí mismo. Como quien dice, ¡un príncipe azul más que perfecto! Este es el tipo de hombre que toda mujer idealiza para establecer una relación amorosa duradera y saludable.

Sin embargo, este ideal está muy lejos de la realidad, porque como dice la Dra. Carolina Castaños —psicoterapeuta matrimonial y familiar—, “aunque sería lindo elegir a las parejas con un ‘checklist’, el amor no es así”.

“Hay demasiado dentro de nosotros que no nos permite realizar una selección matemática y calculada. Si lo hacemos así, perdemos la chispa del amor que es justamente lo que hace que todo sea tan complicado, apasionado y, muchas veces, doloroso. Es por esto que no hay relación perfecta, pero sí unas más imperfectas que otras”, resalta la psicoterapista, basada en Greensboro, Carolina del Norte.

Pero aunque esta es la realidad, la experta explica que en la búsqueda de la media naranja hay que estar atentas a las banderas rojas que anuncian las características de ciertos tipos de hombres inseguros, con quienes se corre el riesgo de tener experiencias negativas.

Huye de estos

Hay dos tipos de hombres: seguros e inseguros. Y dentro de los inseguros se tienen tres clases que aparecen de muchas maneras: los ‘needy’ , los ambivalentes y los inestables, según detalla la Dra. Castaños.

Si deseas evitar entrar en una relación con un hombre inseguro, la Dra. Castaños dice que hay que estar lejos de estos tres tipos de hombres que se manifiestan de las siguientes maneras:

Flojos. Son aquellos hombres que en el fondo tienen tanto miedo de fallar, que no intentan hacer nada. “Estos hombres se sienten inseguros y creen que nunca serán lo suficiente. Justamente, esta creencia se reafirma al encontrarse fallando en la vida. Muchas veces estos hombres encuentran una pareja que los mantenga, sintiéndose cuidados y queridos de esta manera”.

Aparentadores. Son esos hombres que aparentan lo que no son. “Les gusta mostrar que tienen o son lo que no tienen o son. Estos hombres en el fondo sienten que no son lo suficiente y buscan aprobación de afuera, mostrándose llenos de brillo y oro, pero en realidad hay una persona muy insegura a quien le costará mucho aceptar cualquier comentario, ya que lo tomará como crítica y se volverá muy defensivo”.

Adictos. Estos hombres pueden ser adictos ya sea a las bebidas alcohólicas, drogas, medicinas, trabajo, ejercicio, deportes, sexo, etc. “Detrás de estos hombres hay una incapacidad de expresar sus emociones y la forma de evitarlas es desarrollando alguna adicción. A estos hombres, las adicciones los alejan de las relaciones y quienes están con ellos no encontrarán una conexión emocional ya que evitan las emociones”.

Dueños de la verdad o rígidos. Estos hombres tienden a ser machistas, inflexibles con sus ideas y creencias. “Detrás de ellos hay un hombre inseguro que realmente teme ser visto como un ser humano con vulnerabilidades. Es muy difícil tener una relación significativa con estos hombres, ya que no pueden dejarse ver vulnerables, con emociones”.

Pesimistas. Este tipo de hombre se autodenomina ‘realista’, pero tiende a buscar todo lo malo de una situación, todo lo que potencialmente puede suceder. Esto lo lleva a tener mucho miedo al cambio y le cuesta adaptarse a situaciones nuevas. Pueden llegar a volverse conformistas, según especifica la Dra. Castaños.

“El hombre pesimista es una persona asustada de no ser perfecto y llegar a fallar. Así que con ellos hay mucha dificultad para la conexión de las emociones y establecer relaciones que promuevan el crecimiento de ambos integrantes de la pareja, ya que el crecimiento requiere cambio y adaptación a situaciones nuevas”, ahonda la experta.

Mujeriegos. Estos hombres tienen un miedo tremendo de conectarse con una mujer. Han vivido experiencias donde han sido abandonados en el pasado y para ellos las relaciones seguras son peligrosas. No se dan a nadie para evitar ser lastimados. Tienden a encontrar parejas que les son incondicionales, pero esta incondicionalidad les causa más ansiedad y miedo que tranquilidad y deseo de estabilizarse. “Las mujeres que establecen una relación con ellos, sin darse cuenta lo que hay ellos cargan detrás, saldrán heridas porque estos no se asentarán por más que su pareja los ame”.

Controladores y celosos. Estos hombres tienden a “ser maestros del abuso y la manipulación emocional”. Su control pasa como cuidado y sus celos como amor. Tienden a decir qué, cómo y cuándo hacer las cosas y se enojan cuando no salen como ellos quieren. Se llenan de ansiedad de no tener el control de la relación y tienden a utilizar la rabia y culpa para manipular y que la pareja haga lo que él quiere.

“Estos hombres, generalmente, sienten una profunda inseguridad en ellos mismos y temen ser abandonados. En las relaciones que se crean con ellos se puede presentar el abuso físico, emocional o sexual si la pareja no hace lo que él quiere”, explica la Dra. Castaños.