Padres de estudiante asesinado en Queens: “Esto se va a poner peor con el tiempo”

El adolescente ecuatoriano se habría negado a ingresar a una pandilla

NUEVA YORK.“Pido justicia por la muerte de mi hijo, pero sobre todo, pido que se vea por los jóvenes, las autoridades están descuidándolos, si no hacen nada, esto se va a poner peor con el tiempo”, clamó Edgar Peralta, el padre del adolescente de 17 años Andy Peralta, cuyo cadáver fue hallado en un paraje pantanoso del parque Kissena, en el vecindario de Flushing de Queens, el martes pasado.

Edgar Peralta y Rosa Jaramillo, los padres de Andy Peralta, emigraron de Ecuador hace 14 años y el joven había llegado hace 3 años. El padre es de Naranjal y la madre de Pedro Carbo, en la provincia del Guayas. Ambos no tienen consuelo y aún no se explican cómo el mayor de sus dos hijos, que tenía toda una vida por delante, resultó muerto.

El reporte de la oficina forense dictaminó que murió por estrangulamiento y múltiples golpes en la cabeza. La principal hipótesis que se maneja, es que el joven, que estudiaba en el grado 11 en la Newtown High School, de Corona, Queens, habría muerto a manos de una pandilla.

“Mi hijo era muy bueno, aunque no tenía buenas notas en la escuela, justo el día lunes en que lo vi por última vez con vida, me prometió que saldría adelante, que iba a mejorar”, le dijo a este medio la madre entre sollozos.

“Mi niño habría cumplido 18 años el próximo 25 de mayo”, agregó.

Entre tanto el padre niega cualquier posibilidad que su hijo haya estado involucrado en alguna pandilla. No obstante recordó que el año pasado, en una reunión de padres de familia, un profesor de la escuela a la que asistía su hijo, le advirtió: “Cuide a su hijo, aquí hay muchachos que podrían darle mala influencia”.

“Conozco demasiado a mi hijo. Si acaso hay algo de eso, debe ser porque él seguramente se negó a ser reclutado. Por eso lo mataron”.

Andy desapareció el lunes 23. La madre reveló que ese día como a las 6:30 pm su hijo se despidió de ella y le dijo que volvería enseguida.

“Le pedí que no saliera, pero no me hizo caso. Yo presentía algo, mi corazón de madre me decía que algo le iba a pasar. Fue la última vez que lo vi”.

Localizan el cadáver

La madre cuenta que notificaron a la Policía para iniciar la búsqueda y fue el martes 24, como al mediodía que llamaron, para indicar que habían encontrado un cuerpo con las características de Andy. Fueron a la morgue y efectivamente era él.

Un excursionista se topó con el cadáver en el parque Kissena alrededor del mediodía cerca de la calle 161 con la avenida y Booth Memorial dijo la policía.

El parque Kissena no es ajeno al crimen. En julio pasado, Charles Tobin, de 29 años, fue acusado de violación luego de presuntamente atacar a dos mujeres en dos noches consecutivas en el parque Flushing.

Tras el incidente, el concejal del área de Flushing, Peter Koo y el Departamento de Parques de la ciudad anunciaron que habría tres nuevos guardias de seguridad a tiempo completo patrullando el corredor del parque Kissena.

Padre pide tomar acción

“No pueden haber más desgracias como estas. Buscamos justicia y aunque no vamos a recuperar a nuestro hijo, las autoridades de Educación y la Policía (NYPD), deben poner freno a tantas muertes”, dijo Edgar Peralta.

Según el padre, las escuelas están llenas de pandillas y pidió al Canciller, sanear las escuelas.

“Sólo pasa en estos vecindarios de gente pobre como nosotros, en otros lados no se ve esto”, insistió Edgar. “Somos gente sencilla, pero no nos merecemos esto”.

De otra parte, los padres del joven asesinado dicen sentirse amenazados en Corona, el barrio donde se establecieron desde que llegaron a Nueva York.

“Ha pasado una semana del asesinato y no hemos tenido paz. Ahora hemos visto pasar por el frente de la casa, muchachos con actitudes intimidatorias”, dijo la madre, quien pidió que las autoridades les den protección.

Habla cónsul ecuatoriana

“Estamos ante un caso de asesinato y en consecuencia, un asunto complejo que está en fase de investigación por parte de la Policía”, dijo la cónsul de Ecuador en Nueva York, Linda Machuca.

La autoridad reveló que el cuerpo del adolescente fue repatriado al Ecuador y recibió sepultura este martes.

“Todo el proceso lo hemos llevado a través de la unidad de asuntos comunitarios, al tiempo que estamos pendientes del proceso investigativo del caso”, dijo Machuca.

Area plagada de pandillas

De su parte el activista Walter Sinche dijo que los vecindarios de Flushing, Corona, Jackson Heights y Elmhurst, está plagada de pandillas.

Sinche que preside el Centro Comunitario Andino y fundador de la organización Alianza Ecuatoriana Internacional, dijo que son varios casos de muertes violentas ocurridas en los últimos años.

“Aquí operan la “M13” y “Sombras Negras”, dos pandillas temibles que se aprovechan especialmente de los jóvenes inmigrantes recién llegados. Los atemorizan si no aceptan ingresar a sus filas”, contó el activista.

Sinche exigió que las autoridades hagan todo lo posible para esclarecer este nuevo crimen que golpea a la comunidad inmigrante. De igual forma dijo que desafortunadamente hay muchos casos que no son denunciados y en consecuencia, las amenazas se agravan.

“Es una cadena de terror. Muchos padres no denuncian porque son indocumentados y por su escaso dominio del inglés y desconocimiento del sistema educativo, no saben donde acudir”, agregó el activista