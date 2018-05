¿Cuándo necesitas un médico especialista?

No encuentras una solución

Si estás experimentando problemas de salud y sientes que tu PCP simplemente no está llegando al fondo del asunto, podría ser el momento de buscar a un especialista, especialmente si tienes una variedad de síntomas a los que tu médico no les encuentra sentido.

Lo mismo aplica si no te sientes mejor después de probar un tratamiento que tu proveedor de atención primaria esperaba que diera buenos resultados, o si has leído acerca de tratamientos con los que dicho PCP no está familiarizado.