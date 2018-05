Lío en WhatsApp provoca renuncia del secretario de Gobernación en Puerto Rico

Su salida se da luego que el Departamento de Justicia lo refiriera a él y a la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, a un Fiscal Especial Independiente

William Villafañe anunció esta tarde su salida del cargo como secretario de la Gobernación de Puerto Rico.

Su renuncia se da horas después de que el Departamento de Justicia lo refiriera a él y a la secretaria asociada de la Gobernación, Itza García, al Panel del Fiscal Especial Independiente por el controversial chat de WhatsApp.

También fueron referidos la subayudante Yesenia Díaz, la administradora de ASUME, Waleska Maldonado, y el vicepresidente de la AAA, Yoniel Arroyo.

Por su parte, el primer mandatario aceptó la renuncia de Villafañe, mientras pidió la salida de García y de los otros funcionarios referidos.

“En aras de que este asunto no continúe siendo una distracción innecesaria sobre los proyectos que junto al Gobernador he tenido la oportunidad de encaminar, he tomado la iniciativa de salir del cargo que hoy ocupo para continuar mi vida junto a mi familia y los seres que más amo. Ellos han sufrido más que yo esta situación”, indicó Villafañe.

El funcionario agradeció la confianza que le brindó el gobernador Ricardo Rosselló “durante este tiempo para ejercer como secretario de la Gobernación”.

No obstante, sentenció que no cometió ilegalidad alguna.

“A la luz del reciente informe emitido por el Departamento de Justicia, no se desprende que haya cometido ninguna violación a la ley, ni a los cánones éticos que rigen mi profesión como abogado. A esos efectos, me reafirmo en que durante mi carrera profesional, y ejerciendo como funcionario público, siempre he velado por los mejores intereses de Puerto Rico y la transparencia en todo proceso gubernamental. No empece a esto, el Departamento de Justicia ha relegado a la Oficina del Panel (del Fiscal) Especial Independiente (OPFEI) la correspondiente evaluación de hechos”, destacó.

Villafañe se mantuvo reunido con el gobernador desde cerca del mediodía de hoy y, hasta el momento, no se le ha visto salir de La Fortaleza.

(Por Gloria Ruiz Kuilan)