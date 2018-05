La inspiración en el arte y lente de Marina Castillo

La artista mexicana documenta cada año el festival del Cinco de Mayo más grande de Minnesota, en el lado oeste de la ciudad de Saint John. De esas imágenes también nutre su inspiración artística

Con frecuencia, Marina Castillo usa su perfil de Facebook para transmitir en vivo la extraordinaria naturaleza que rodea su casa en Minnesota. Usualmente esos paisajes son blancos por la nevadas, y los caminos que recorre parecen encantados.

La única forma de combatir ese frío invernal es el arte, cuenta esta terapeuta escolar nacida en Tijuana en 1964, para quien el color se escapa de las manos y toma mil formas inspiradas en sus raíces y ancestros.

Marina conserva muchos recuerdos de su padre, Elías Castillo, quien falleció en 1999, ya que vino de México por medio del Programa Bracero, y fue víctima de muchos abusos y sufrimientos. Su madre está viva y se llama Josefa Castillo.

La artista se mudó a Saint John, Minnesota, en 1993 procedente de North Dakota, junto a su esposo, quien es piloto y en ese entonces fue contratado para trabajar como instructor de aviación en una universidad.

Dos años después de haber llegado ella comenzó a darse cuenta de una gran cantidad de latinos que viven esta zona y, curiosamente, es el Festival del Cinco de Mayo que se realiza desde hace casi 40 años en el lado oeste de la ciudad (Saint Paul’s West Side) una de las celebraciones más esperadas, una verdadera fiesta que trasciende el significado histórico a un símbolo de unidad y disfrute social.

“Siempre me ha gustado la fotografía, siempre he cargado una cámara al hombro. Por eso cuando empecé a asistir al desfile del Cinco de Mayo comencé a captar la riqueza de sus imágenes”, cuenta Castillo. Sus andanzas entre la multitud, capturando imágenes, le han valido premios.

De hecho, por siete años consecutivos ganó el concurso de fotografía del desfile, que ocurre a lo largo de la Calle César Chávez y reúne a miles de personas de los alrededores, no solo latinas, ya que muchos se ven atraídos por el colorido de la fiesta que termina en una feria gastronómica y artística. “Es curioso porque en México no se celebra pero sí en Estados Unidos, muchos lo hacen porque es una fecha donde los mexicanos pueden sentir orgullo”, destacó.

En la serie de imágenes que la artista ha cedido para acompañar este artículo se aprecian diversas estampas del desfile del Cinco de Mayo en Saint John, como las carrozas, los estandartes, la infaltable bandera mexicana que es portada con orgullo y los trajes tradicionales así como indumentarias y rituales indígenas.

“Cualquiera que ve mis fotos puede ver que mi alma está en ellas”, afirmó.

Actualmente, Marina Castillo trabaja en Green Central Elementary, ubicada en el sur de Minneapolis, un centro escolar reconocido porque allí asistió el cantante Prince cuando era niño. Es madre de Samuel, de 22 años, quien es apasionado por la reconstrucción de los sistemas automotores.

Además de documentar la fiesta del Cinco de Mayo, Marina se dedica a elaborar piezas artísticas con amplio desarrollo de elementos culturales mexicanos, tales como la artista Frida Kahlo, las calaveras, el sarape, los trajes tradicionales, los sombreros de charro, los jardines, las cruces y el Sagrado Corazón. “Cada pieza creada encuentra su propia casa. Uso elementos de la naturaleza que Dios nos ha dado, como piedras, y llevan la intención de favorecer a la persona que se la lleva”, añadió.

Ha publicado varios libros de fotografía que están a la venta en Internet: “The power of a flower”, “Latina In the Boundary Waters Canoe Area Wilderness”, “Obamanation” y “Cinco De Mayo”.l