México en la raíz y el corazón del Grupo Folclórico Quetzalcoatl

El grupo formado en 2003 por Benito Bravo interpreta bailes de todas las zonas geográficas de México y participará en el desfile del Alto Manhattan del domingo 6 de mayo

Claudia Galicia recuerda sus años de adolescencia cuando, junto a su grupo de amigos, descubrió el baile folclórico mexicano.

“Éramos un grupo de amigos y la Asociación Tepeyac estaba ofreciendo clases de ballet folclórico y así comenzamos a aprender. Bailamos juntos mucho tiempo, polcas, que es lo primero que aprende un bailarín, así como los sones Veracruz y luego Jalisco”, contó Claudia, quien tiene 39 años y vive en Brooklyn.

Uno de los bailarines que en ese entonces ya era experimentado era Benito Bravo, quien en 2003 fundó el Grupo Folclórico Quetzalcoatl, uno de los más representativos de la música y danza tradicionales de México en Nueva York.

Si bien disfrutaba mucho el baile, Claudia tuvo que dejarlo porque no le quedaba tiempo suficiente ya que estudió y se licenció de Ciencias Políticas. Pero ahora, es su hija Micaela, de 7 años, quien forma parte de sección infantil del grupo. “Benito Bravo siempre ha sido una persona que es como de los únicos que acepta niños con necesidades especiales y mi hija tiene autismo. Yo había tratado de meterla pero no se pudo, tiene problemas de integración social, pero Benito siempre ha pensado que la cultura es muy importante que como personas nos hace ser estructuradas, da un cierto paso de organización y socialización”, afirmó.

El año pasado, Claudia y Benito formaron parte de la organización del desfile del 5 de Mayo en Sunset Park en 2017, y decidieron orientarlo a las necesidades de los jóvenes y a mejorar su autoestima, añadió.

“Nos organizamos y con la ayuda de los pequeños negocios y grupos de la comunidad, y mi hija sintió mucho ese orgullo y le dieron ganas de aprender a bailar. Me dijo porque quiero bailar como los otros niños”.

Empezó poco a poco pero Benito tiene otra alumna con síndrome Down y se integró al ballet, ahora bailan polcas, Jalisco, y Chiapas.

“Estoy muy orgullosa de ese logro de Benito y de mi hija. Ha sido un proceso que me llena de orgullo, es un ballet que vale oro. Ahora que se acercan las fiestas nos damos cuenta que es importante no solo para divertirse porque ayuda a nuestros hijos a crear identidad, con conocimiento de sus valores y eso va a ayudar a nuestra comunidad a salir adelante, cuando tenemos un presidente atacando a las minorías, como nosotros que no somos los mejores, que somos narcotraficantes y personas indeseadas. Cada vez que veo a mi hija bailar me lleno de orgullo”, dijo la madre.

Larga trayectoria

Con más de 80 integrantes, el Grupo Folclórico Quetzalcoatl pone en alto a México en cuanto a la representación de sus tradiciones musicales.

Benito Bravo es originario de Azatlán de Osorio, Puebla, y ha recibido muchos galardones y reconocimientos; aunque la agrupación tiene su sede en Sunset Park, Brooklyn, sus integrantes provienen de los cinco condados.

“Vi la necesidad de que los niños y jóvenes aprendan la cultura y las raíces de sus padres”, dijo Bravo a El Diario.

Actualmente el grupo cuenta con 83 integrantes –48 bailarinas y 32 bailarines– la mayoría tienen entre 5 y 20 años y demuestran un profundo aprecio por las tradiciones del país de sus padres. El repertorio general incluye danzas que cubren la totalidad del territorio mexicano, entre ellas “Jalisco”, “Danza Azteca” y “Los Chinelos de Veracruz”.

Para la presente temporada, que incluye varias presentaciones alusivas al Cinco de Mayo, tienen preparado un repertorio con “China Poblana”, dedicada a la colorida vestimenta de las mujeres que usan en esta época; El Durazno y El Jarabe Poblano, uno de tantos alusivos a la intervención francesa, entre otras composiciones.

Los ensayos se realizan en la escuela P.S. 503, de la 3a. Avenida, en Brooklyn y también en el Centro de Recreo ubicado en la 43 Calle y 7a. Avenida.

Este año desplegarán su talento en el desfile organizado por la Asociación Tepeyac, el domingo 6 de mayo. El evento comenzará a las 12:00 del mediodía en Central Park West y 106th St. (Accesos en los trenes B y C, estación 110th St.). Para más información antes y durante el evento puedes seguir la etiqueta en las redes sociales #CincoDeMayoParadeNYC.

En video

En abril pasado, la revista Voices of New York dedicó un segmento especial para mostrar el talento y colorido de las danzas que baila el Grupo Folclórico Quetzalcoatl.

En el video participan tanto jóvenes bailarines y bailarinas como sus madres y padres, quienes explican los motivos que los llevaron a integrar la agrupación.

Michelle Flores García explicó que empezó a bailar siendo muy pequeña y ahora que tiene 18 años es una de las expertas. “Para mi es un orgullo formar parte de la agrupación que fomenta el conocimiento y la difusión de la cultura mexicana”, dijo por su parte María Valle.

Benito Bravo, director del Grupo, dijo: “Cuando tu los miras bailar se te quita el cansancio, se te quita el estrés, se te quita todo y eso es lo que te motiva a seguir adelante inculcándoles lo que es la cultura, las raíces de sus papás.

El desfile

Que: Desfile del 5 de Mayo de la Asociación Tepeyac

Fecha: Domingo 6 de mayo, 2018

Hora: De 12 p.m. – 3 p.m.

Lugar: West Central Park & 106th Street a West Central Park & 97th Street