Fue un “error”: Mamdani luego de que el Departamento de Estado bloqueara reunión entre su comisionada y embajador de Irán en la ONU

Ana María Archila, comisionada de Asuntos Internacionales de la Alcaldía de Nueva York, había concertado una reunión que no llegó a realizarse con el embajador de Irán ante las Naciones Unidas (ONU), pero ayer el alcalde Zohran Mamdani dijo que desconocía esa gestión y la calificó de un “error”.

Archila tenía programada la reunión con el representante permanente de Irán ante la ONU en el edificio 2 United Nations Plaza, junto con otros dos altos funcionarios de la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía, el martes 7 de julio a las 11 a.m. según diversas fuentes, incluido un funcionario del Departamento de Estado.

La reunión prevista entre la comisionada Archila, y el embajador iraní Amir Saeid Iravani fue dada a conocer inicialmente el jueves por City Journal, publicación del Manhattan Institute, un centro de estudios conservador. Una vez que el Departamento de Estado tuvo conocimiento fue cancelada y funcionarios federales se reunieron con representantes de Mamdani para aclarar cuál es la conducta aceptable de ese despacho de su alcaldía, según el reporte.

Mamdani declaró ayer en una rueda de prensa no relacionada que desconocía el proyecto de reunión hasta que su gobierno recibió una consulta mediática al respecto. La propuesta “fue una solicitud recibida” por la Oficina de Asuntos Internacionales de la Alcaldía, señaló, “y no una iniciativa surgida de la propia oficina”. Añadió que el Ayuntamiento está elaborando un nuevo protocolo para gestionar las solicitudes de reuniones.

No quedó claro cuál era el tema de la reunión propuesta. La oficina de Archila fue amonestada a raíz del incidente, según una persona familiarizada con el asunto. La comisión no respondió a una solicitud de comentarios el viernes. La misión de Irán ante las Naciones Unidas declinó hacer declaraciones, comentó The New York Times.

La labor de la oficina de asuntos internacionales, indicó Mamdani en la rueda de prensa, incluye garantizar que, “al ser una ciudad cosmopolita, estemos también presentes para reunirnos con líderes de todo el mundo”. No obstante, matizó que “el enfoque está siempre en nuestra ciudad”.

Ese despacho coordina estrechamente sus actividades con el Departamento de Estado en numerosos asuntos diplomáticos, dado el papel de la ciudad de Nueva York como sede de las Naciones Unidas.

Un funcionario no identificado del Departamento de Estado declaró ayer a Fox News: “Valoramos que el alcalde comprenda el valor de la diplomacia y su decisión de cancelar esta reunión. Resulta inconcebible que un funcionario de la ciudad de Nueva York siquiera considere reunirse con el embajador de Irán ante la ONU, un hombre que trabaja constantemente para socavar los intereses de Estados Unidos y blanquear los crímenes de su régimen contra Estados Unidos, nuestros aliados y los propios ciudadanos de Irán”.

Archila, nativa de Colombia, ejerce como comisionada de Asuntos Internacionales de la alcaldía de NYC desde febrero de este año, apenas días antes de que Israel y el gobierno de Trump comenzaran una guerra contra Irán. Mamdani ha condenado esas acciones militares, pero reconoció la “brutalidad” de ese régimen.

“El gobierno iraní ha reprimido sistemáticamente a su propio pueblo, llegando incluso a asesinar a miles de iraníes que intentaban expresar las formas más básicas de disidencia a principios de este año”, dijo Mamdani en marzo.

Antes de trabajar en la alcaldía Archila fue codirectora del Partido de las Familias Trabajadoras de Nueva York (NYWFP). En 2022 se postuló para vicegobernadora como parte de una fórmula progresista junto con el entonces candidato a gobernador Jumaane Williams, pero fueron derrotados por Kathy Hochul y Antonio Delgado en las primarias del Partido Demócrata.