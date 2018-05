Música mexicana para celebrar el Cinco de Mayo

Una de las piezas centrales será “Rosa Divina”, inspirada en un poema de Sor Juana Inés de la Cruz compuesta por el pianista Max Lifchitz e interpretada por la soprano Celia Castro

“Rosa divina”, un ciclo de cuatro canciones inspiradas en el poema “Rosa divina que en gentil cultura”, escrito por Sor Juana Inés de la Cruz (1651-1695), será la pieza central del concierto de música vocal e instrumental Cinco de Mayo de la agrupación Consonancia Norte/Sur.

La pieza musical fue escrita por el pianista Max Lifchitz y es interpretada por la soprano boricua-dominicana Celia Castro. Lifchitz, quien se confiesa admirador de la obra de la religiosa de la época barroca, indicó que “Rosa divina” es una metáfora de la belleza humana, en cuanto que es efímera y transitoria.

“La conclusión es que lo que vale y hay que cultivar es la belleza interna, el alma”, dijo Lifchitz. No obstante, la musicalización y vocalización refleja un conflicto entre lo divino y lo satánico. “Como yo lo interpreto, el Diablo se aprovecha y gana pero hay un mensaje de esperanza”, apuntó.

Por su parte, Celia Castro “La Dolce Diva”, ha desarrollado un performance para honrar la obra de Sor Juana Inés de la Cruz. El concierto del Cinco de Mayo será la segunda oportunidad en la que presentarán la pieza; la primera fue durante la Latin American Culture Week, en el National Opera Center, en noviembre de 2017.

“Así como está estructurada creo que es casi una mini ópera. Me encanta, dice tanto, empieza muy delicada y se va sintiendo la desesperación, la angustia y la injusticia que denuncia Sor Juana”, expresó la cantante.

El concierto se realizará este 4 de mayo a las 8 de la noche, en el auditorio de Christ & St Stephen’s Church (120 West 69th Street) en el West Side de Manhattan. La entrada es libre y gratuita.

Puebla, presente

El concierto incluirá otras piezas de destacados compositores mexicanos, tales como Silvestre Revueltas, uno de los compositores más importantes de la primera mitad del siglo XX; Manuel Enríquez, fallecido en 1994; Brian Banks y Lilia Vázquez-Kuntze. También figuran obras del puertorriqueño Raymond Torres-Santos y los argentinos Alberto Ginastera y Carlos Guastavino.

Éstas últimas serán interpretadas por el tenor salvadoreño Mario Arévalo. El artista es parte de una organización llamada “One Voice, One World” donde destacan música de compositores hispanoamericanos. “Ya tengo 2 años con este proyecto y me encanta mostrarles al mundo anglo la belleza de la música de arte en español. Es así como yo he descubierto hermosa música, y los compositores Guastavino y Ginastera. La música de los dos me llena al cantarla, porque al mismo tiempo que la música de ellos, estilísticamente tiene gustos de Debussy u otros compositores más conocidos, ellos mismos nos entregan folklore, historia, y poesía de su país natal, sin necesidad de confundir al oído. Las melodías son bellas, largas y llenan el alma”, indicó.

“También poder cantar estas canciones con un pianista tan exquisitamente sensitivo y musical para mí es un honor y poder cantar a la par de su piano va hacer un logro más grande”, apuntó el tenor.

No podía faltar una referencia a Puebla, y, en este caso, Brian Banks, quien reside en ese estado mexicano desde hace 21 años, estará presente con “Danzón de Serenata No. 1” y “Cuarta Sonata para piano”.

“Para mí, el Cinco de Mayo es un símbolo de la determinación del pueblo mexicano por liberarse del dominio del poder extranjero y de buscar su propio camino. Yo me identifico con este sentimiento porque creo en el diálogo y no en la imposición. No me gusta que una persona trate de dominar a otra, o un país a otro, sea cual sea. Como artista norteamericano viviendo en México creo que he escogido un camino muy fructífero y que me ha enseñado mucho. Su influencia ha sido muy fuerte en términos de hacerme pensar en para qué —y para quién— hacemos la música. Creo firmemente en la necesidad de crear un arte que comunique y promueva la riqueza que implica el que exista una gran diversidad de personas y experiencias”.

Banks considera que México le ha dado la oportunidad de explorar muchas facetas de su propia personalidad con mucha libertad.

“El movimiento Danzón de mi Serenata No. 1 (“Legados imaginarios”) es ciertamente uno de los lugares en donde se nota más la influencia mexicana. Además, está dedicado al compositor mexicano Arturo Márquez que fue quien abrió mis oídos al intercambio de ideas entre las músicas urbanas populares y la música de concierto. La influencia de los ritmos latinos se nota también, aunque de forma más abstracta, en mi Cuarta Sonata para piano, misma que Max Lifchitz va a tocar en este concierto neoyorquino sobre el Cinco de Mayo. Para mí es importante escribir música de calidad que establezca un diálogo profundo e inteligente con el público y entre el público, sin imponer ideas o academicismos”, puntualizó.