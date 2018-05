“Narco” muerto a balazos en Quisqueya aparece inhalando cocaína en video

Circula por las redes sociales un video donde se muestra cuando el supuesto “Nano El Sicario”, el hombre que fue asesinado ayer en Los Guandules, consume supuestamente cocaina. Luís Manuel Mejìa de la Rosa, quien fue ultimado a tiros junto a su pareja por desconocidos, exhibe en el audiovisual un paquete que alega es la referida sustancia narcótica. #ElNuevoDiarioRD

A post shared by Periódico El Nuevo Diario (@elnuevodiariord) on May 3, 2018 at 6:09am PDT