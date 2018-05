Renuncias por acoso sexual amenazan con suspender el Nobel de Literatura

Mañana la Academia anunciará si este año podrá escoger no un ganador por la falta de miembros del jurado

Desde hace 75 años el Premio Nobel de Literatura se ha entregado sin interrupciones. Pero este año la situación podría cambiar dramáticamente.

Siete de los 18 miembros del jurado renunciaron, incluida la secretaria permanente, Sara Danius, a raíz de un escándalo de violencia sexual, que vincula al fotógrafo francés Jean-Claude Arnault, esposo de la escritora integrante de la academia Katarina Frostenson.

La Academia sueca anunció que mañana viernes emitirá un comunicado, sin hacer rueda de prensa, para informar si este año se entregará o no el premio en el renglón de literatura, cuyo ganador se da a conocer en octubre luego de varios meses de análisis.

El comunicado de prensa se publicará “lo antes posible”, tras una reunión de los miembros de la Academia, dijo la vocera, Louise Hedberg.

Danius renunció luego de ser cuestionada por el manejo que tuvo la institución ante las acusaciones por acoso sexual que recaen contra Arnault. “Era el deseo de la Academia que dejara mi puesto de Secretario Permanente”, expresó a mediados de abril.

Luego agregó que esperaba que la academia sueca logre “sobrevivir como institución”.

La polémica surgió cuando el diario Dagens Nyheter publicara el pasado mes de noviembre los testimonios de 18 mujeres que presuntamente habían sido víctimas de violencia y acoso sexual por parte de Arnault.

La gravedad sin precedentes radica no sólo en la dificultad de cumplir con el riguroso calendario de evaluación de los nominados. Sino además en que los 18 miembros son vitalicios, y técnicamente no podían renunciar, aunque pueden optar por no participar en reuniones y decisiones en un período determinado.

Sólo un miembro había manifestado antes su indisposición y se ha mantenido inactivo desde 1989, cuando la Academia se negó a condenar las amenazas de muerte a Salman Rushdie tras la publicación de su novela “Los versos satánicos”.

Con ese académico y las siete renuncias recientes, en este momento el Comité está en un laberinto burocrático: cuenta sólo con 10 miembros activos, pero se necesitan al menos los votos de 12 integrantes para designar a uno nuevo.

El rey de Suecia, Carlos XVI Gustavo, principal responsable de la Academia fundada en 1786, acordó cambiar los estatutos para permitir a los miembros renunciar y ser reemplazados, asegurando así la supervivencia de esta institución.

En 2016 el Comité también estuvo envuelto en la controversia por laurear al cantante y compositor estadounidense Bob Dylan, cuyo trabajo no es considerado una producción literaria en el sentido clásico del térmimo.

Desde su primera edición en 1901, el Premio Nobel de Literatura sólo se dejó de entregar durante las guerras mundiales, en 1914, 1918, 1935, 1940, 1941, 1942 y 1943.

Los premios Nobel no pueden ser declarados desiertos. La gala se realiza cada 10 de diciembre en Estocolmo y Oslo, dos meses después de que se anuncien los ganadores en Física, Química, Medicina, Economía, Paz y Literatura.