Video: Niño crea rap para defenderse del bullying y se hace viral

A Milo le gustaría un mundo en que no se hicieran prejuicios por el género

“Entro al colegio y me golpean mi individualidad, su único trabajo es hacerme igual a los demás”, lanza Milo mirando a la cámara, visiblemente enojado. Este chico de 11 años eligió una vía poco convencional para descargar su enojo ante el bullying del que es víctima en la escuela.

“Qué tenés que opinar de mí y de mi sexualidad, que si tengo el pelo largo o uso zapatos con plataforma, y quizás lo que te molesta es que hago las cosas a mi forma”, sigue la canción, inmortalizada en un video que su mamá publicó en Facebook y que se viralizó en cuestión de horas. “Se sentía mal y quiso canalizar su enojo a través del rap”, dice Vicky, la madre de Milo, en diálogo con LA NACION.

Según cuenta su mamá, Milo siempre sintió que “no encaja” en los grupos de la escuela. A los 5 años, la maestra les dijo a sus padres que “él no hacía amigos porque es muy suavecito”. Más adelante, en la primaria, Milo forjó su propio estilo. Se compró pantalones entubados, zapatos con plataforma y se tiñó el pelo de rojo. El primer día que se puso las plataformas para ir a la escuela salió llorando porque “le decían mujer”. Al día siguiente se las volvió a poner. “Mira, si alguien piensa que porque algo es de mujer es malo, es su problema. Yo me los voy a poner de nuevo”, le dijo a su mamá, que estaba preocupada por las burlas de los compañeros.

Hace poco, Milo se cambió de colegio. “Ahora todos le dicen gay”, dice su mamá. “Hago este rap porque siento que voy a explotar, en serio te crees que si me decís gay me vas a insultar”, descarga en el video. “Con los varones, la propuesta de juego siempre es el golpe y a él no le interesa para nada”, cuenta, y asegura que antes se angustiaba y ahora solo se enoja. “Estoy sorprendida gratamente de que no le dañe el autoestima“, afirma.

A Milo le gusta la poesía, Michael Jackson, la danza y la música de los ’80. Allí encuentra la inspiración para vestirse y crear. Ahora que le gusta el rap se hace trenzas y escribe canciones basadas en situaciones de su vida y comparte su creatividad con su hermana. “Quédate tranquilo que te voy a ayudar, te voy a decir un secreto, no me estoy riendo, la homofobia se cura leyendo”, remata en la última parte de su video.

“¿Ya aparecieron los haters?”, le preguntó Milo a Vicky luego de que publicara el video. “Ya fue, que aparezcan los haters“.