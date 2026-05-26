Ken Paxton derrota a John Cornyn en las primarias republicanas al Senado en Texas

El fiscal general de Texas, Ken Paxton, obtuvo este martes la nominación republicana para el Senado de Estados Unidos tras derrotar al senador John Cornyn, quien buscaba un quinto mandato consecutivo, en una de las primarias más costosas y tensas del ciclo electoral.

La victoria de Paxton representa un duro revés para el establishment republicano y confirma la influencia del presidente Donald Trump dentro del partido, publicó AP.

El mandatario respaldó públicamente a Paxton la semana pasada, en medio de una estrategia orientada a desplazar a dirigentes republicanos considerados insuficientemente leales a su liderazgo político.

Con la derrota, Cornyn se convirtió en el primer senador republicano de Texas en perder la nominación de su partido para la reelección.

El ambiente en la sede de campaña de Paxton fue de celebración apenas se conocieron los resultados, detalló la agencia de noticias. Simpatizantes del fiscal general llenaron el salón con pancartas de campaña mientras sonaba la canción Jump, de Van Halen.

La contienda estuvo marcada por un gasto millonario en publicidad y ataques políticos.

La campaña de Cornyn y grupos aliados invirtieron cerca de $109 millones de dólares entre las primarias de marzo y la segunda vuelta celebrada este martes. Los aliados del senador defendían que Cornyn era el candidato republicano con más posibilidades de imponerse en las elecciones generales de noviembre.

Sin embargo, Paxton logró capitalizar el respaldo de Trump y el malestar de parte de la base conservadora con figuras republicanas tradicionales. En 2023, Cornyn había afirmado que el tiempo político de Trump “ya pasó”, declaraciones que el mandatario no olvidó.

En un mensaje publicado en redes sociales al anunciar su respaldo, Trump aseguró que Paxton “ha pasado por mucho, en muchos casos de forma muy injusta, pero es un luchador y sabe cómo ganar”.

Paxton llegará ahora a las elecciones generales de noviembre para enfrentar al representante estatal demócrata James Talarico.

La campaña republicana también estuvo marcada por cuestionamientos éticos contra Paxton. El fiscal general enfrentó un juicio político por acusaciones de corrupción en 2023, aunque posteriormente resultó absuelto.

Durante el proceso también surgieron denuncias relacionadas con supuestas infidelidades. El año pasado, su esposa solicitó el divorcio alegando motivos religiosos.

Pese a ello, muchos votantes republicanos se mantuvieron firmes en su apoyo. David Jacobson, un jubilado de 70 años citado por AP, afirmó que el respaldo de Trump influyó en su voto a favor de Paxton y consideró que “quizás sea hora de un cambio”.

Otros electores expresaron preocupación por el historial del fiscal general. Linda Williams, votante en Plano, señaló que apoyó a Cornyn porque lo veía como “el mal menor” y sostuvo que Paxton “es un delincuente”.

La jornada electoral en Texas también incluyó varias segundas vueltas demócratas para la Cámara de Representantes. Entre ellas destacó la victoria del representante Christian Menefee sobre el veterano congresista Al Green en el Distrito 18 de Texas, en el área de Houston, tras el rediseño electoral impulsado por la legislatura estatal republicana.

Además, en el área de Dallas, el exrepresentante Colin Allred y la congresista Julie Johnson disputaban la nominación demócrata en el Distrito 33, mientras que cerca de San Antonio los demócratas seguían de cerca la contienda en el Distrito 35, donde líderes del partido intentan evitar que la candidata Maureen Galindo, señalada por comentarios antisemitas en el pasado, obtenga la nominación.

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