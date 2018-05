Madre de niño de 1 año hallado desfigurado en centro de cuido se desahoga por Facebook

Tiffany Griffin insiste en que la persona que se supone velara por su hijo fue quien lo golpeó

Tiffany Griffin, la madre que halló a su bebé de 1 año con el rostro desfigurado en el centro de cuido donde lo había dejado, denunció la lentitud de las autoridades en esclarecer el caso.

En varias publicaciones en tono desesperante en Facebook durante las últimas horas, la mujer cuestionó que la investigación se encuentra paralizada a pesar de que inspectores de Servicios Sociales y de Familia (FSSA) ordenaron el cierre del “daycare”, en Kiddie Garden, en Indiana, Indianápolis..

Cuando Griffin llegó al lugar este lunes, una empleada le dijo que su hijo había sido agredido por otra menor de 2 años.

Pero, debido a la gravedad de las heridas, la mujer no cree esta versión.

Incluso, grabó un Facebook Live desde el centro de cuido para dejar constancia de la escena con la que se había topado. Al niño se le ve llorando con el rostro ensangrentado e inflamado y con rastros de varias magulladuras.

La empleada, cuya identidad no ha sido revelada, supuestamente está siendo investigada ante la duda de si en efecto el menor fue atacado por una niña o por ella u otro adulto.

La mujer, además, cuestionó que, aunque cerraron el espacio donde dejaba a su hijo, la propietaria del “daycare”, Haben Ghebremichael, tiene otros centros en la ciudad que permanecen abiertos.

“Alguien golpeó mi bebé y no hay respuestas confirmadas, no hay pruebas de ADN, no hay forenses, no hay detector de mentiras, no hay arrestos, y solo que tal vez fue otro niño, quizás no. Solo si hubiera consistencia en la mordida podria ser un bebé de 2 años, pero también es posible que pueda ser un adulto. No hay respuestas, no hay justicia…” lee uno de los estatus de la mujer en su cuenta de Facebook.

Griffin aseguró que la incertidumbre no la deja dormir.

“La familia de la perpetradora y los dueños del negocio viven su vida como si nada, mientras nosotros estamos sufriendo mental y psicológicamente sin poder dormir. Cómo puedes dormir sabiendo que la persona que le hizo esto a tu hijo inocente puede estar por ahí afuera haciendo lo que le da la gana. Necesito respuestas…” insistió la mujer.

El menor que tuvo que ser llevado al hospital debido a las lesiones se recupera satisfactoriamente, a juzgar por los videos y fotos que la madre comparte diariamente en Facebook.