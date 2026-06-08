¿Por qué mezclar café con estos 5 alimentos es un error digestivo y nutricional?

Tomar café es un “ritual” matutino para millones de personas, ya sea después de la comida o para buscar un impulso de energía a media tarde. Pero, ¿sabías que hay cinco alimentos que no se pueden consumir simultáneamente con el café? Un experto explica los errores frecuentes de mezclar el café con otros alimentos.

El doctor en microbiología de los alimentos, Manuel Manzano, explica que hay que respetar un espacio de tiempo entre que consumimos esos alimentos y posteriormente tomamos café. “Por ejemplo, después de comer no es para nada recomendable, ya que muchos principios activos presentes en muchísimos alimentos interactúan con los del café, echándose a perder”.

5 alimentos que no se deben mezclar con café

1. Alimentos ricos en hierro

Los alimentos ricos en hierro de naturaleza vegetal (hierro no hemo), como el que encontramos en las lentejas, las espinacas y más, no se pueden consumir junto al café porque se pierde la absorción de nutrientes.

“No podemos acabar de comer un plato de espinacas o de lentejas y meternos automáticamente después un café, porque hasta el 90% del hierro presente se va a quelar con los compuestos fenólicos del café. Los fenoles van a hacer que ese hierro no se absorba”, detalla Manzano.

Si comes las lentejas y luego te tomas un café, ese hierro no se te absorbe de ninguna de las maneras, prácticamente en su totalidad. Para que puedas disfrutar de ambos alimentos, el experto recomienda dejar un lapso de al menos una hora entre uno y otro para aprovechar los beneficios de salud de ambos.

2. Los lácteos

Una de las bebidas más populares en Nueva York y en el mundo es el latte o el café con leche, una combinación que por naturaleza no es recomendada, porque el café inhibe un poquito la absorción del calcio.

Además, esta combinación cae un poco pesada por la naturaleza de cada uno. El café es una bebida de naturaleza ácida y la leche tiene tanto grasas como proteínas, sobre todo caseína, que es justo lo contrario; es un agente desencadenante de gastritis. En personas con problemas de acidez estomacal o el estómago un poquito delicado, puede generar una digestión mala, pesadez, acidez y reflujo gástrico.

3. Alimentos grasos o fritos

La combinación de alimentos con mucha grasa y el café (que es una bebida que estimula la producción de ácidos gástricos por parte de las paredes del estómago) estimula mucho más la producción de jugo ácido, y esto hace que a muchas personas les caiga mal.

Tras consumir una fritura o algún alimento muy graso, se recomienda esperar un mínimo de 2 horas hasta que vayas a tomar café. Si lo tomas nada más acabar de comer, el daño que se puede originar en la pared estomacal para muchas personas es mucho más acusado.

4. Alimentos muy azucarados o panadería

Otro clásico para acompañar el café son los alimentos azucarados como donas, cupcakes y más. Sin embargo, la cafeína tiene un efecto muy curioso, y es que en ciertas personas puede reducir la sensibilidad a la insulina.

Esto trae como consecuencia que se genere un pico de glucosa en sangre más elevado, “porque no vas a tener una insulina lo suficientemente eficaz como para sacar de la sangre ese nivel elevado de azúcar. Esto provoca lo que se denomina efecto montaña rusa”. Básicamente es debido a eso: al bajar tu sensibilidad a la insulina, esos picos son todavía mucho más elevados y luego las bajadas también.

5. Alimentos excesivamente ricos en fibra

Si eres de los que acostumbra a tomar avena en el desayuno y acompañarla con el café, esta es una combinación que resta los beneficios de la fibra que proporciona la avena.

La cafeína es un estimulante de la motilidad intestinal, y esto se nota porque, luego de tomar café en ayunas, enseguida sientes la necesidad de ir al baño. Pero si además estás tomando mucha fibra, se acelera mucho más el tránsito intestinal habitual.

Al consumir avena con su gran aporte de fibra, lo que nos interesa es que esta vaya actuando poco a poco. Si no, aquello evacúa muy rápido y tiene prácticamente un efecto laxante. Vuelvo a decir: si no abusamos, no va a pasar absolutamente nada; el problema es cuando se abusa de tomar fibra junto con el café.

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