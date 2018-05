Mhoni Vidente: El horóscopo del tarot para los signos del zodiaco

La vidente también revela los números de la suerte para todos los astros en este fin de semana

En el horóscopo del tarot: Te salió la carta de EL MAGO.

Interpretación: Eso significa que tu signo junto esta carta es de muy buena suerte y prosperidad es tu relación con lo místico y fuerza espiritual que te hace ser el líder siempre en donde estés te recomienda esta carta que empieces ese cambio radical en todo lo que te rodea y sobretodo en cuestiones de amistades y amores que te hacen daño. Recuerda que tu signo es muy aguantador pero todo tiene un limite y te mereces ser feliz. Esta carta te anuncia un negocio que se te va dar en este mes o un cambio de puesto de trabajo mas prospero y te invitan a salir de viaje.

El Mago es la carta de la elevación de ser humano a su máximo nivel por eso debes de aprovechar cualquier asunto que tengas pendiente que tendrás éxito recuerda que esta carta es la numero uno y así debes ser tu en todo lo que te propongas. Mucho cuidado con problemas de tu coche trata de manejar con precaución.

En el amor: Hay un amor que no se olvida de ti trata de ya cerrar ese circulo y avanzar en tu vida. El amor de un capricornio o sagitario llegara a tu vida para quedarse.

Números de la suerte: También te llega un dinero extra por cuestiones de lotería con el numero 03,28,17.

En el horóscopo del tarot te salió: La carta de el AS de BASTOS.

Interpretación: Significa que estás en tu momento de más fuerza y poder, recuerda que la combinación de esa carta con tu signo te hace ser el mas triunfador en cuestiones de trabajo o negocios también. Esta carta te dice que midas tu carácter que a veces tu mismo te sabotees en cuestiones de relaciones publicas, toma en cuenta que todos necesitamos de todos, así que trata de ser mas sociable. También te recomienda que debes de acabar de pagar una deuda del pasado para que tu mente pueda funcionar mejor recuerda que tu signo es muy preocupado, y eso lo hace a veces retorcer en su labores.

En el amor: Te dice que te fijes bien en cuestión de pareja que no por traer prisa de estar en una relación amorosa te equivoques así tu clama que el amor indicado llegara este mes y mas porque estas de cumpleaños y te festejas con tus amigos y familiares recibes regalos que no esperabas también te dice que debes de cuidarte mas e cuestión de no comer tanto o beber tanto alcohol.

Números de la suerte: 33,28,91.

En el horóscopo del tarot: te salió la carta de LA FUERZA

Interpretación: Esta carta significa que lo ideal para tu signo que siempre debes de combinar la bondad con el carácter de tu forma de ser, recuerda que eres el gemelo del zodiaco y eso te hace ser muy cambiante en tu estado de ánimo, por eso esta carta te dice que es el momento de tener más control de tu forma de ser y empezar a dejar atrás los malos momentos. Esta carta te dice que eres el indicado para formar ya un nuevo reto de trabajo que te va llegar el contrato que no lo pienses que lo firmes que te va ir de lo mejor y si estas ya en puesto te recomienda ya pedir un aumento de sueldo, que si te van a dar.

La carta de la FUERZA te dice que es el momento de seguir con tus estudios universitarios y que en tu familia siempre vas a ser el pilar de tu casa que por eso todos se apoyan en ti.

En el amor: Cuídate de las traiciones de amores nuevos recuerda que debes de irte con calma cuando acabas de conocer alguien y tu compatibilidad mejor va ser con Aries y Libra.

Números de la suerte: 31,22,09 y va ser un fin de semana lleno de fiestas y convivencia familiar solo cuídate de problemas con caídas o golpes se mas precavido.

En el horóscopo del tarot: Te salió la carta de AS de OROS

Interpretación: Eso significa que la suerte en este momento es tuya y que debes de arriesgarte a hacer cualquier inversión o proyecto nuevo de trabajo que te va ir muy bien, solo ten cuidado con lo que platicas que no le hagas saber a todo mundo tus planes para que no se te salen recuerda que tu signo es el mas sentimental y comunicólogo del zodiaco y en combinación con esta carta te dice que va ir muy bien en todo lo relacionado en la economía.

En el amor: Debes ser prudente en cuestiones amorosas que vas a tener problemas con tu pareja o hablarás de separación. Recuerda que esta carta te causa problemas en lo sentimental así trata de sobrellevar esta situación y tener paciencia , va ser un fin de semana de recordar a personas que ya no están contigo o platicar de una viaje , ten cuidado con problemas de azúcar o colesterol trata de ir con tu medico.

Números de la suerte: 16,55,41.

En el horóscopo del tarot: te salió la carta de LA LUNA

Interpretación: Eso significa que te vendrá un cambio muy positivo en estos días que tendrás la oportunidad de cerrar ciclos que ya no eran para ti en el amor o el trabajo que va ser un renacer en todo tu forma de pensar y por fin decides ya madurar. Recuerda que tu signo es el ultimo en madurar en su ser por eso te recomiendo que esta carta junto a tu signo LEO te va ayudar a estar mejor emocionalmente y tendrás ya la fuerza suficiente para enfrentar cualquier problema que tenias anteriormente. También si tienes un problemas legal te recomienda que lo termines que saldrás con éxito y si quienes hacer la compra de una casa o un carro que lo hagas que te los astros van estar a tu favor solo ten cuidado con las envidias que debes ser mas prudente con lo que platicas que no todos quieren lo mejor para ti.

En el horóscopo del tarot: te salió la carta de EL CARRO

Interpretación: Estás en el momento crucial de tomar decisiones en lo personal y laboral es el momento de decir que si te quedas o te vas recuerda que tu signo es muy resistente y paciente en la relaciones amorosas o de trabajo pero esta carta te aconseja que debes de tomar una decisión importante para avanzar en tu vida que si tienes un asunto pendiente legal que es el momento de terminarlo. Te va ir muy bien solo, recuerda no platicar tus planes para que no te los salen también esta carta te recomienda que empieces ya el negocio que tienes en planes de construir tu casa que lo hagas que los astros van a favorecer esta situación.

El amor: Te sale el rompimiento o el alejamiento de tu pareja recuerda que lo que sucede conviene y si ya no era para ti es mejor dejarlo ir.

Números de la suerte: Será un fin de semana de mucha suerte en juegos de azar con los números 19,88,31 y juega el color rojo.

En el horóscopo del tarot: te salió LA ESTRELLA

Interpretación: La fortuna tocara tu puerta todo el mes de mayo, debes prepárate mentalmente para los cambios que se avecinan en tu vida personal y laboral. Recibirás la oferta de un mejor puesto o el aumento de tu sueldo, solo recuerda cuidarte mucho de las envidias que tu signo es el más propenso a tener estos problemas con sus amistades.

El amor: También te viene el amor sincero y hablará de comprometerse, recuerda que estás en el momento de tener una familia.

Números de la suerte: 22,81,07.

Horóscopos del tarot: te la salió EL MUNDO

Interpretación: Esta carta significa que vas a pasar un fin de semana de reconciliación amorosa pero recuerda que a veces tu carácter te hace pasar malos momentos así aprende a ser más tolerante con las personas que te quieren. También esta carta te recomienda un cambio total es decir que si puedes cambiarte de casa o de cuidad lo hagas que eso te ayudar a crecer mas en lo personal. Tu signo es el que solo se sabotea en sus logros por su carácter por eso esta carta te recomienda tener paciencia en todo lo que vayas a realizar.

En el amor: Seguirás muy enamorado de tu pareja actual y a los escorpiones solteros les vendrá un amor del signo de Tauro o Capricornio.

Números de la suerte: La carta del MUNDO te dice que te va llegar un dinero extra por cuestiones de lotería con el numero 44,81,90.

SAGITARIO

Horóscopo del tarot: Te salió la carta de EL SOL

Interpretación: Esto significa que la fortuna está de tu lado, debes de empezar a ver por tu patrimonio y hacer los cambios necesarios en tu vida.

En el amor: Esta carta te recomienda que si ese amor ya no te hace caso es mejor dejarlo y avanzar en tu vida amorosa. Recuerda que los sagitarios nunca serán de estar buscando alguien porque no les gusta rogar. Te dice el tarot que te debes hacer baños de pétalos blancos para que la suerte reine más tiempo en tu vida este dia 5 de mayo que eso te ayudar a renovarte por completo. Tambien te viene un amor nuevo del signo de Aries o Cáncer.

Números de la suerte: 00,21,13.

En el Horóscopo del tarot: te salió la carta LOS ENAMORADOS

Interpretación: Esto significa que serán unos días de reconciliación o de encontrar el amor sincero recuerda que tu signo siempre tiene problemas para definirse en cuestiones amorosas porque siempre quiere a dos a la vez pero esta carta te va ayudar a ya definir lo que necesita tu vida para ser feliz y recuerda que tu signo mas compatible son Piscis, Géminis y Libra así que es el momento de ya estar en pareja.

El tarot te indica que te cuides de las traiciones con tus amigos que debes aprender a no platicar tanto tus asuntos personales.

Números de la suerte: 30,08,20 y que trates de vestirte de colores fuertes para atraer más la abundancia.

En el Horóscopos del tarot: te salió la carta LA TEMPLANZA

Interpretación: Tu temperamento te causa muchos problemas porque no sabes controlar el enojo y el tarot te indica que debes de ser prudente con tus palabras y acciones que te estas en el momento de logar varios objetivos de tu vida, que no caigas en la desesperación que ya la suerte va estar de tu lado recuerda que es el arcángel esta carta LA TEMPLANZA y eso te va ser mas fuerte espiritualmente y que lo pidas se te dará así que no lo dudes pide lo que tanto necesitas que llegara en este mes.

En el amor: Debes cuidarte de las traiciones o debes aprender a ya no andar con dos a la vez, recuerda que eso te puede provocar alguna infección sexual.

Números de la suerte: 42,10,88.

En el Horóscopo del tarot: te salió la carta de EL SUMO SACERDOTE.

Interpretación: Tu signo es el consentido de Dios y tu comunicación con lo espiritual es muy elevada pero debes aprender a medir tu carácter porque tu solo haces que las personas que más te quieren se alejen de ti. Esta carta te recomienda ser paciente, que este día 5 de mayo de 2018 te vayas a caminar en los primeros rayos del sol para que las energías positivas te ayuden a tomar una decisiones correctas en tu vida que te va venir el ofrecimiento de un nuevo trabajo que te ayudar a estar mejor económicamente.

En el amor: Ya no busques a ese amor. Ya no va volver.

Números de la suerte: 01,30,99.

