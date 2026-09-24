Lupillo Rivera abandona la cocina de “Top Chef VIP 5”

Este jueves se dio una de las mayores sorpresas en lo que va de la quinta temporada de “Top Chef VIP 5” cuando Lupillo Rivera dejó a todos boquiabiertos al anunciar que abandonaría el reality.

El cantautor mexicano se enfrentó a cuatro cocineros más en el reto de eliminación, el cual cumplió con unas langostas fritas que los jueces consideraron deliciosas. No obstante, las sospechas comenzaron cuando Lupillo presentó su platillo con el morral de los cuchillos.

¿Por qué Lupillo Rivera abandonó la competencia?

“Este es mi último plato. Yo me voy porque me hicieron una traición y no lo voy a permitir”, sorprendió Rivera a los chefs.

Posteriormente, el artista confesó que se trataba de un asunto con un programa de la cadena Telemundo, donde se está difundiendo el reality y por eso se marcha.

“Ya me la hicieron una vez en ‘La Casa de los Famosos’, donde estoy trabajando con la cadena y los mismos programas de chisme me pegan. Eso no lo voy a permitir en esta vuelta”, manifestó enojado.

Lupillo igualmente consideró que se enfocaron en cosas personales de él, cuando el resto de los cocineros también tenían buenas historias. “Es peor permitir que a una persona nueva, inocente, que no tiene nada que ver con este negocio, le empiecen a pegar. Eso no lo voy a permitir“.

Podría tratarse de Gaby Borges, participante que fue eliminada hace varios programas y a la que Lupillo le pagó las clases de cocina, lo que generó que emergieran algunas especulaciones. No obstante, no se puede garantizar nada, debido a que Rivera no dio detalles.

Los jueces trataron de detener a Lupillo Rivera

A pesar de que fue firme con su decisión, tanto la presentadora Carmen Villalobos como los jueces trataron de invitarlo a pensarlo mejor, porque se trató de una despedida de uno de los mejores cocineros de la competencia.

De hecho, tras el anuncio, lo invitaron de nuevo a su estación, evaluaron el platillo de Nailea y lo invitaron a pasar adelante con ella (Nailea) para consultarle hasta último momento si realmente se iría, porque el plato más débil fue el de Nailea. No obstante, la decisión ya estaba tomada por el cantautor.

“Me gusta mucho la cocina, sé que tengo la oportunidad de llegar lejos, sé que tengo la oportunidad de ganar; pero he tomado esta decisión y es definitiva”, indicó el hermano de Jenni Rivera.

Así queda la lista de cocineros que han abandonado “Top Chef VIP 5”

Caramelo (eliminado)

La Divaza (eliminado)

Carlos Ferro (renunció)

Sheynnis Palacios (renunció por temas de salud)

Athenea (eliminada)

José Joel (eliminado)

Gaby Borges (eliminada)

Diana Haro (eliminada)

Nievelis González (eliminada)

Carlos Ponce (eliminado)

Stephanie Salas (eliminada)

Lupillo Rivera (renunció).

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