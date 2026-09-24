Las zonas de NYC que podrían inundarse este fin de semana por el nor’easter

La ciudad de Nueva York se prepara para un fin de semana de lluvia, viento y posibles inundaciones costeras por el paso mar adentro de un nor’easter que mantiene en alerta a las autoridades, aunque el pronóstico indica que las precipitaciones más intensas se concentrarán al este de la ciudad.

El alcalde Zohran Mamdani y el Departamento de Administración de Emergencias de Nueva York (NYCEM) siguen de cerca la evolución del sistema, que comenzará a sentirse con mayor intensidad desde la noche del viernes y podría prolongar sus efectos hasta el domingo. La ciudad pidió a los residentes, especialmente a quienes viven cerca de la costa, tomar precauciones antes de que aumenten los vientos y lleguen las mareas más comprometidas.

Según el pronóstico difundido por las autoridades, las ráfagas podrían alcanzar hasta 40 millas por hora (64 km/h) entre la noche del viernes y la mañana del sábado. La lluvia se extenderá desde la tarde del viernes hasta el domingo, con una acumulación estimada de entre 1 y 1.5 pulgadas (2 y 4 cm). Aunque el centro de la tormenta permanecerá mar adentro, las condiciones serán suficientes para generar problemas en zonas bajas y expuestas.

Estas son las zonas de NYC que podrían inundarse

El riesgo más concreto estará asociado con las mareas altas. NYCEM señaló especialmente a la costa este de Staten Island, los Rockaways y sectores alrededor de Jamaica Bay, donde podrían registrarse inundaciones durante la noche del viernes y la mañana del sábado.

De hecho, Notify NYC ya difundió una alerta de inundación costera para Queens South, Brooklyn y Staten Island, con vigencia entre la noche del jueves 24 y la mañana del viernes 25 de septiembre. La ciudad advirtió que una inundación de hasta un pie (30 cm) sobre el nivel del suelo puede afectar calles y propiedades cercanas a la costa.

Las autoridades también mantienen la atención sobre las playas, donde el riesgo elevado de corrientes de resaca podría continuar al menos hasta el sábado. El oleaje podría provocar erosión, aunque NYCEM estima que este efecto será más probable en Long Island que en las playas de la ciudad.

Las autoridades recomiendan alejarse de zonas costeras y guardar cualquier objeto que pueda salir despedido por el fuerte viento. (Foto: Richard Drew/AP)

¿Qué deben hacer los neoyorquinos antes de la tormenta?

Una de las principales recomendaciones es retirar o asegurar cualquier objeto que pueda convertirse en un proyectil con el viento. Muebles de exterior, parrillas, decoraciones, contenedores de basura y artículos colocados en balcones, patios o azoteas deben quedar sujetos o bajo techo antes de la noche del viernes.

Los conductores que estacionen habitualmente en zonas costeras propensas a inundarse también deben mover sus vehículos hacia terrenos más altos antes de las mareas. También piden despejar hojas y basura de desagües y canaletas para facilitar el flujo del agua y reducir la posibilidad de anegamientos.

Quienes viven en sótanos o apartamentos en plantas bajas dentro de áreas vulnerables deben identificar más de una ruta de salida y mantenerlas despejadas. Si el agua comienza a ingresar, la recomendación es trasladarse a un piso superior. Nunca se debe permanecer en un sótano inundado ni regresar a él.

La advertencia es particularmente importante para los desplazamientos. NYCEM recuerda que no se debe caminar ni conducir por aguas de inundación, incluso cuando parezcan poco profundas. 6 pulgadas (15 cm) de agua en movimiento pueden derribar a una persona y un pie (30 cm) puede arrastrar un automóvil. Las barricadas de tráfico tampoco deben rodearse: están colocadas para evitar que los vehículos ingresen a zonas peligrosas.

Las playas ya están cerradas

El nor’easter llega después del cierre oficial de la temporada de playas, ocurrido el domingo 13 de septiembre. Por esa razón, ya no está permitido nadar en las playas públicas, pues los salvavidas no se encuentran de servicio. El fuerte oleaje y las corrientes de resaca elevan todavía más el riesgo para quienes intenten acercarse al agua.

NYCEM mantiene sesiones informativas diarias con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y otras agencias municipales para revisar la evolución del sistema y ajustar los preparativos si cambia su trayectoria. Las autoridades insisten en que las condiciones pueden modificarse y que los residentes deben consultar las alertas oficiales.

Para recibir notificaciones de emergencia, los neoyorquinos pueden enviar el mensaje NOTIFYNYC al 692-692. El sistema también permite activar alertas específicas para residentes de apartamentos en sótanos durante inundaciones. Ante problemas no urgentes, la ciudad recomienda llamar al 311; si existe peligro inmediato, se debe contactar al 911.

También se recomienda mantener cargadas las baterías de respaldo para equipos médicos eléctricos.

El nor’easter pasará frente a la costa, pero eso no significa que Nueva York quede al margen de sus efectos. Preparar un vehículo, asegurar objetos exteriores y evitar zonas inundadas pueden marcar la diferencia cuando la lluvia, el viento y las mareas coinciden en pocas horas.

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