Así es como Mayeli Rivera se mantiene fuerte tras divorcio de Lupillo Rivera

Hola a todos,les envió este comunicado para confirmar que esta en proceso mi divorcio de mi aun marido Guadalupe Rivera. Desafortunadamente se dio la noticia en un medio de comunicacion y vincularon mi separación a causa de una supuesta infidelidad de mi persona, lo cual repruebo y niego absolutamente ya que esto jamas sucedió y están dañando mi reputación desacreditando mi persona . Estoy tomando cartas en el asunto con mis abogados, ya que NO hay personas allegadas a nosotros que pudieran afirmar lo que jamas sucedió, esto es sucio y no lo lo voy a permitir. Mayeli camina con la frente en alto y no permitirá que se dañe lo mas preciado que tiene sus hijos ya que mi pequeña está siendo muy afectada por esto , y no permitiré que los involucren a ellos ni a terceras personas , ya que Esta separación es de DOS !!!! . Y se que tanto el como yo manejaremos esta situación inteligente mente por el bien de ellos . Agradezco su comprensión estoy pasando por una situación triste, y reitero que yo no iré por el mundo tratando de que crean lo contrario porque mis hijos , mi familia , mis padres y mi esposo saben quien soy .Tengo que seguir adelante por ellos ya que aun son menores y merecen una mujer fuerte a su lado , una mujer que no importa lo que venga siempre estará bien pase lo que pase . Gracias Mayeli Alonso 💗

