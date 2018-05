¿Chiquis Rivera está perdiendo peso? Foto en Instagram provoca debate

Buenos Días 🌞🌴 Feliz Domingo! Y día de #TheRiveras!! #OOTD by @fashionnova 💁🏼‍♀️ Use my CODE: XoChiquis and get yourself a discount! 😘 #FashionNova

A post shared by Chiquis 💛 | Valentina 🖤 (@chiquisoficial) on May 6, 2018 at 10:04am PDT