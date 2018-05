Jesús Moré reacciona tras protagonizar beso gay en ‘El Señor de los Cielos’

El actor se tuvo que enfrentar a nuevos retos en la sexta temporada de la narcoserie de Telemundo

Jesús Moré da vida al presidente de México Omár Terán en la serie “El Señor de los Cielos” y en esta sexta temporada se enfrenta a nuevos retos.

El actor interpreta a un personaje inspirado en el presidente Enrique Peña Nieto y en el primer capítulo de este nuevo capítulo de la saga de la narcoserie protagoniza una escena donde se besa con otro hombre. El momento causó polémica en redes sociales ya que es la primera vez que se ve un contacto entre hombres en esta serie.

Durante el evento de prestreno de la serie en México pudimos hablar con Moré para que nos contara sobre la escena controversial.

“Era un reto bien padre. Se hizo porque tiene que ver mucho con lo que Omar Terán va a vivir y tiene que medir y controlar quien está con el y hasta donde pueden llegar“, nos reveló tras ver el primer capítulo. “Conforme vayan viendo la temporada entra en crisis muy fuertes. El ya está buscando cariño y alianzas de quien puede”.

El actor de Telemundo no tema a las críticas ya que su trabajo esta expuesto a eso.

“Puede haber tanto criticas buenas o malas pero para eso somos actores“, agregó.

Antes de iniciar la filmación de la nueva temporada que se transmite de lunes a viernes a las 10/9c, Moré se juntó con los escritores y productores para hablar de la evolución de su personaje.

“Para mi hubiera sido defraudarme a mi mismo como actor y luego a la producción todo el apoyo que me han dado durante tantas temporadas decir ‘ay no, yo no quiero hacer eso’. Soy actor y tengo un apoyo y una historia de cuatro temporadas detrás y hay que jugársela“, concluyó.