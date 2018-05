Matan de un martillazo a profesor en su casa en Brooklyn

El presunto agresor fue atrapado escondido en un clóset de la residencia

Jeremy D. Safran, doctor y profesor de psicología, fue encontrado muerto la noche del lunes en su residencia en Brooklyn, con señas de haber recibido un fuerte golpe.

Al lado del cuerpo fue encontrado un martillo, en el sótano de la casa. También la policía descubrió a un sospechoso de 28 años escondido en uno de los armarios, quien fue arrestado sin oponer resistencia.

Safran, de 66 años, aparentemente fue víctima de un invasor en su casa en 155 Stratford Road, Flatbush. Se cree que el sospechoso siguió a la hija de Safran al lugar y habló brevemente con ella en un aparente esfuerzo por entrar.

Poco más tarde, un vecino lo vio ingresar y llamó a la hija de Safran, quien al mismo tiempo escuchó sonidos de violencia provenientes de la planta baja de la casa.

Al llegar, la policía encontró a Safran muerto en el piso del sótano. Era profesor en The New School for Social Research.