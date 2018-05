Legisladores piden a la ciudad devolver $3,5 millones a presos liberados

La cifra suma lo que reclusos o sus familias aportaron para la compra de meriendas y artículos de tocador

Un grupo de concejales están introduciendo una legislación para exigir al Departamento de Correcciones (DOC) que devuelva el dinero que a lo largo de los años detenidos y sus familiares han dejado en las comisarías y cárceles de la ciudad.

La cantidad se estima en $3.5 millones de dólares de 180 mil ex presos, cifra que suma lo que reclusos o sus familias llevaron a las comisarías y cárceles para la compra de meriendas y artículos de tocador. Se supone que al salir de la cárcel parte de ese dinero debe devolverse a sus dueños, pero esa no la realidad.

“Traté de obtener mi dinero el día que me iba, y siempre es una historia: ‘El sargento no está allí, el capitán no está, el contable se fue por el día'”, comentó Johnny Fogle, ex recluso de Rikers Island, en declaraciones a NY1News. “Terminas frustrado hasta el punto que dices: ‘Olvídalo'”.

“Estamos hablando de su dinero”, dijo Adrienne Adams, concejal de la ciudad, . “Estamos hablando de fondos no reclamados que tienen que retornarse a las personas que realmente los invierten para un propósito específico”.

Funcionarios del DOC dijeron que están al tanto del problema y que van a observar de cerca la legislación del ayuntamiento. Un portavoz afirmó que “la gente puede terminar cediendo parte de su tiempo al DOC, pero definitivamente no queremos su dinero”.

Agregó que DOC colocará carteles en las prisiones para informar a los reclusos cómo y cuándo obtener su dinero. Luego, el dinero no recaudado después de cuatro meses se transfiere a un fondo de NYPD. Concejales como Donovan Richards se oponen a que los fondos tengan ese destino “desconocido”.

Algunos ex reclusos dicen que sus familias usan PayPal para poner dinero en las cuentas y que de esa misma manera deberían devolverlo.

Por ahora, los reclusos pueden reclamar sus fondos llamando a la Oficina de Servicios Constituyentes y Querellas del DOC (OCGS) al 718-546-1500 (disponible de lunes a viernes de 7:30 AM a 5:30 PM) o por correo electrónico a la dirección ConstituentServices@doc.nyc .gov

También pueden comunicarse con la alcadía llamando al 311 (disponible las 24 horas, los 7 días de la semana).