México: Madres escriben cartas a sus hijos desaparecidos

En México cada 10 de Mayo se festeja "El Día de las Madres", pero para estas mujeres no hay celebración

GUADALAJARA – Para ellas, este 10 de mayo no habrá celebración; la búsqueda de sus familiares no cesa, al igual que el reclamo a las autoridades ante la falta de resultados.

‘No desistas, que yo no lo haré’

De: Silvia Livier Morán Garcés

Para: Jorge Abraham Chávez Morán



Mi negrito, nunca se nos enseñó en esta historia de la vida a entregar un hijo, sino lo contrario, que a ustedes, como hijos, les toque vernos partir a los padres, y aún mayor es el dolor de no saber dónde están nuestros hijos.

Cuando naciste, lo proyecté: verte caminar, hablar, estudiar y ver cómo te desarrollarías en tus metas y proyectos, pero nunca planeé no saber dónde estarías.

Desde aquel 19 de julio de 2017, mi vida jamás será la misma. Una parte de mí se fue contigo, hoy no sé si comes, si duermes, si tienes frío… no sé si vives, mi negrito, y no voy a descansar hasta saber de ti.

Estoy cansada de escuchar cuántas personas desaparecen en un solo día, cuántas madres lloran a sus hijos, esposos, nietos, y hoy por hoy yo me sumé a esa lista que nunca imaginé: llorar por un hijo desaparecido.

Quiero decirte que, donde quiera que estés, no voy a abandonar esta búsqueda que me mantendrá de pie, hasta el día que Dios decida ponerle fin… y aun así te seguiré buscando.

Tu pequeño hijo, Nicolás, pregunta por ti, me dice: “abuela, ya hice mi maletita, ¿por qué no ha venido mi papá por mí?”, pero tengo que contener las lágrimas para que él no vea mi tristeza, una tristeza que es muy grande y muy difícil para que él la entienda.

Toda tu familia, así como yo, te buscamos. Te busco en mis sueños, busco una respuesta de dónde estás y le pido a Dios que te cuide donde quiera que estés y me permita, algún día, volver a verte.

No desistas, que yo no lo haré, y la esperanza de algún día volver a verte me mantendrá de pie.

Este 10 de mayo, como para tantas madres, no habrá celebración, pues nos faltan todos, y a mí, a mí me faltas tú.

Pido el apoyo a las autoridades que, como yo, tienen familia, y sé que no sería agradable que alguno de los miembros de su familia, quien fuere, faltara en casa.

Lo pide a gritos una madre que hoy llora por tu ausencia.

Te mando un fuerte abrazo y lo más valioso que tengo para darte: la bendición de Dios.

Te ama mamá.

‘Nos volveremos a ver’

De: Angelina Bermúdez Vera

Para: Emir y Dany



Hola, mis hijos, sólo quiero decirles que toda la vida los voy a estar esperando, porque tarde o temprano nos volveremos a ver, sólo espero que sea pronto, con la ayuda de Dios nuestro Señor.

Así que no nos desesperemos, sólo les pido que también se lo pidan de corazón, ya que a ti, Emir, te esperan tus dos hijos, tu esposa y toda tu familia, y a ti, Dany, tu mamá y toda tu familia.

Los amo, regresen pronto, que Dios los bendiga y los guíe. Los esperamos de regreso.

‘No tengas miedo’

De: Norma Flores

Para: Ulises Adair Cardona



¿Cómo disfrutar de un 10 de mayo sin ti? ¿Cómo disfrutar plenamente este Día de las Madres si me falta un hijo?

Mi niño de tan sólo 17 años, Ulises Adair, a quien hemos buscado incansablemente y no logramos encontrar.

Mi niño guapo, no sé dónde estés, y ya no sé dónde más buscarte y el no saber nada de ti duele mucho, pero ¿sabes, mi niño? A diario pido a Diosito por ti para que, donde quiera que estés, estés tranquilo.

Le pido mucha fortaleza para que no caigas, su mano para que no te suelte y luz para que no tengas miedo.

Todavía no logro entender por qué te apartaron de mí, pero gracias a Dios tengo muy fuerte la esperanza de que algún día volverás a tu casa.

Tu hermanita te extraña mucho, te tiene una mesita especial para ti con dulces, juguetes, dinero y “cartitas de amor”, aunque todavía no sabe escribir, jijiji.

Tu hermano, el corajudo, aunque se hace el fuerte, también sufre y te extraña mucho. Mi familia no está completa, nos haces falta tú, hijo. ¡¡Apúrate a regresar, todos te extrañamos!!

Feliz día, mamá, en este 10 de mayo no podré festejar, porque aunque tengo dos hijos más, a mí me sigue faltando un hijo.

Es un hijo menor de edad, a quien busco desesperada, reclamo y exijo YA me lo regresen.

Tú que te llevaste a mi hijo, tú que destrozaste a mi familia, ¡¡DEVUÉLVEME LA VIDA!! ¡¡REGRÉSAME A MI ULY!!

Hijo, te mando mil besos y abrazos, no te canses, mi guerrero, te amo.