Carlos Vela le cedería su lugar a Rafa Márquez en el Tri

El delantero de LAFC dice que el "káiser" tiene que ir al Mundial "aunque lo lleven cargando"

Con tal de que Rafael Márquez ponga un broche de oro a su carrera con su quinta Copa del Mundo, Carlos Vela no dudaría en cargarlo o hasta cederle su sitio en la selección mexicana.

El delantero elogió así al “Káiser” durante una conferencia de prensa con Los Ángeles FC.

“Sobran las palabras para decir lo que representa para todo el futbol mexicano, ha sido, es y será un ejemplo para todos, si hay que llevarlo lo llevaremos cargando si hace falta y si le tengo que dejar mi lugar también se lo dejo”, expresó Vela.

El futbolista destacó lo que Márquez aporta en el vestidor, dada su trayectoria con clubes como el Mónaco, Chievo Verona, pero fundamentalmente con el Barcelona.

“Se merece todo para cerrar su carrera de forma brillante, no está en mis manos ni que yo vaya ni que vaya él, pero si le toca ir seguramente estará feliz y el grupo porque lo respetamos mucho y es una persona que siempre aporta, aunque no esté en el campo siempre el que esté es importante.

“Da el liderazgo que igual no hay en el futbol mexicano porque ha vivido y jugado con los mayores y mejores jugadores del mundo, eso no cualquiera lo ha hecho y creo que nos puede ayudar a todos”, mencionó Vela, quien asistió al Mundial de Sudáfrica en 2010 pero no al de Brasil 2014.