Cómic muestra qué hacer y cuáles son sus derechos si es detenido por ICE

La defensora del pueblo Letitia James recrea en un cómic las detenciones de inmigrantes en su casa, en la calle, en el auto o en la corte

En momentos en el que el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) realiza cada vez más detenciones, la oficina de la defensora del pueblo Letitia James, lanzó un cómic sobre los derechos de los inmigrantes cuando se encuentran con agentes de ‘La Migra’.

“Mientras continuamos viendo cómo las redadas de ICE se incrementan en la ciudad de Nueva York y por todo el país, es más importante que nunca que todos los inmigrantes conozcan sus derechos”, dijo James, que defendió que “Nueva York es una ciudad santuario”.

De una forma sencilla y visual, varias viñetas ejemplifican situaciones en las que inmigrantes se encuentran con estos oficiales en su casa, en la calle, en el coche o en la corte.

En primer lugar, si ICE llega a su casa se recomienda no abrir la puerta, excepto que los agentes muestren una orden firmada por un juez. En caso de querer abrir la puerta y de que hagan una inspección, el informe recomienda no contestar a ninguna pregunta, entregar o firmar documentos.

Si, en cambio, ICE lo detiene en la calle y el agente le comunica que es libre de irse, hágalo. Si por el contrario le dice que no puede, debe pedir hablar con un abogado. Si le van a inspeccionar, no dé permiso para que revisen sus pertenencias. No olvide además llevar consigo siempre una identificación local y no el pasaporte de su país. Se recomienda que tenga a mano una factura de gas o electricidad para demostrar que lleva al menos dos años viviendo en Estados Unidos.

En ningún momento durante la detención entregue un documento falso, mienta o trate de escapar o resistirse. Informe a los agentes en todo momento de sus necesidades médicas o personales.

En caso de que ICE le detenga mientras circula en auto, no intente huir ni entregue ninguna identificación falsa y, sobre todo, permanezca en silencio y mantenga la calma. Pida hablar con su abogado y, en la medida de lo posible, grabe la conversación con los agentes e infórmeles si en el interior del automóvil hay personas mayores o niños que requieran algún cuidado.

Si va a la corte, tenga en cuenta que los funcionarios de ICE podrían estar esperando tanto fuera como dentro de la sala. Si ICE le detiene antes de personarse en la corte, debe decirle al oficial que necesita hablar con su abogado, ya que este puede avisar al juez.

Puede consultar aquí el cómic completo en español o en inglés.