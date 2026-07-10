Shohei Ohtani se perderá el Juego de Estrellas por molestias en su rodilla izquierda

Shohei Ohtani, estrella de Los Angeles Dodgers, se perderá el Juego de Estrellas de la próxima semana en Philadelphia debido a una molestia persistente en su rodilla izquierda.

En el comunicado, la novena angelena detalló: “Shohei Ohtani no realizará su apertura programada en el montículo esta noche contra los D-backs debido a una irritación persistente en la rodilla izquierda. Actuará como bateador designado durante el resto del fin de semana, pero tras la serie contra los D-backs se someterá a intervenciones en la rodilla para llegar en óptimas condiciones a la segunda mitad de la temporada. Lamentablemente, debido a estas circunstancias, no podrá viajar a Philadelphia ni participar en el Juego de las Estrellas de 2026″.

Shohei Ohtani will not make his scheduled start on the mound this evening against the D-backs due to continued irritation in his left knee. He will serve as the designated hitter the rest of the weekend, but following the series against the D-backs he will have some interventions? — Los Angeles Dodgers (@Dodgers) July 10, 2026

Ohtani participó con normalidad en el cierre de la serie de tres juegos ante los Colorado Rockies el pasado miércoles 8 de julio. Se fue de 0-4 aquella noche y por el momento, no se ha informado la decisión de Dave Roberts sobre quién tomará la lomita esta noche en casa para el choque ante su rival divisional.

Tampoco ha habido, de momento, el anuncio oficial por parte de MLB sobre quién de los peloteros en reserva tomará el lugar de Ohtani en el lineup titular de la Liga Nacional. El japonés de 32 años estaba anunciado como el bateador designado del viejo circuito. Con las anunciadas intervenciones en su rodilla, también hay dudas sobre si podrá ver acción en la esperada serie ante los Yankees de Nueva York posterior al All-Star Game.

Séptimo jugador más rápido en alcanzar los 300 jonrones

Shohei Ohtani conectó el jonrón número 300 de su carrera en la primera entrada de la derrota de Los Ángeles Dodgers por 4-3 ante los Colorado Rockies el martes por la noche; fue un batazo de 409 pies y 112 mph hacia el campo opuesto.

Si se incluyen las aperturas como lanzador en las que no figuró en la alineación de bateadores, la forma histórica de medir esta hazaña, Ohtani alcanzó la cifra en su juego número 1,101. Sólo seis jugadores han acumulado 300 jonrones en menos juegos: Aaron Judge, Ralph Kiner, Ryan Howard, Juan González, Alex Rodríguez y Giancarlo Stanton.

Ohtani es el primer jugador en la historia de las Grandes Ligas con 300 jonrones y 100 bases robadas en sus primeras nueve temporadas, según ESPN Research; además, es el único, aparte de Babe Ruth, que ha logrado gran parte de esto mientras compaginaba su labor como pitcher.

Ohtani es el jugador número 170 en la historia de la MLB en alcanzar los 300 cuadrangulares, y lo hizo apenas dos días después de cumplir 32 años. En los últimos cinco años, ha promediado 47 jonrones por temporada. La cifra de 500 parece estar a su alcance.

Seguir leyendo:

Justin Verlander anunció que se retirará del béisbol profesional

Juan Soto comienza a poner números de MVP con los Mets en 2026

Willson Contreras encara a Cade Cavalli tras comentario fuera de lugar y vacía las bancas en el Fenway Park