Melania y su vestido rosa de $1,000 dólares que causa sensación

Mucho le pueden criticar a Melania Trump por sus débiles inciativas desde la Casa Blanca, sin embargo a la hora de destacar su buen gusto, cada vez que luce un nuevo atuendo la primera dama lo convierte en tendencia.

Esta semana Melania asistió al almuerzo anual de los cónyuges del Senado, donde fue la invitada de honor por segundo año consecutivo. Ella compartió en Twitter que estaba “honrada” de poder presentar su iniciativa Be Best, la controvertida plataforma que se lanzó el pasado lunes.

The Senate Spouses Luncheon has a history of paying tribute to First Ladies & I was honored to attend today’s event. Thank you for your continued support & generous donation to Preston’s Veteran Flowers & Flags. Through #BeBest we can effect positive change for our children. pic.twitter.com/vJ7sSIopGi

— Melania Trump (@FLOTUS) May 8, 2018