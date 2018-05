Chiquis Rivera se une a Demi Lovato

Parece que estas dos cantantes tienen algunos puntos en común

Chiquis Rivera reconoce que todas sus acciones generan una reacción en sus fanáticos, la prensa y gente que la odia. Y sabe que muchas de estas probablemente serán solo a para aprovechar su fama.

Ante esta situación la Chiquis compartió un texto que publicó Demi Lovato, en el que externa públicamente dicho pensamiento, el cual reza de la siguiente manera: “Do me a favor, stop existing in my life and then stop trying to get attention by publicly shading me knowing the reaction you’ll get from my fans”.

En español ese pensamiento sería “Hazme un favor, deja de existir en mi vida y luego deja de tratar de llamar la atención públicamente sombreándome sabiendo la reacción que recibirás de mis fanáticos“. Ante el comentario de la actriz y cantante la Chiquis simplemente añadió “no podía estar más de acuerdo”.

Hay que recordar que en cierta medida este par de celebridades tienen mucho en común, y no solo desde el ámbito laboral, sino también en el físico. Si bien es cierto la figura de Lovato es más esbelta que la de Chiquis Rivera, también es un hecho que ambas han sido criticadas por sus curvas y señaladas públicamente por la misma razón.

Pero por otra parte, es la belleza física que ostentan con orgullo lo que les ha permitido que muchos fanáticos se identifiquen más con ellas, que con otras estrellas que presumen de cuerpos poco reales, según señalan algunos.