Loterías de raspadito dejaron 3 millonarios en Nueva York: premios seguidos

Tres jugadores neoyorquinos de raspadito se convirtieron en millonarios recientemente: una mujer en Brooklyn (NYC), un hombre en Farmingdale (Long Island) y otro en Red Hook.

Jennifer Joris, residente de Brooklyn (NYC), realizó la compra de su vida al ganar el premio mayor de $10 millones de dólares en el juego de raspadito “10.000 dólares a la semana de por vida”. La mujer optó por recibir un pago único global de $4,170,688 dólares tras las retenciones obligatorias, informaron las autoridades de la Lotería de Nueva York.

Aunque vive en Brooklyn, Joris compró el boleto ganador en el establecimiento “The Market on 7th”, ubicado en el número 194 de la 7ª Avenida en Manhattan, precisó SILive.com. Al momento de redactar esta noticia aún quedaban dos premios mayores disponibles para el juego “10.000 dólares a la semana de por vida”.

Además, Joseph Armenti, residente del condado Nassau, reclamó esta semana su botín de $1 millón de dólares correspondiente al 2do premio del juego de raspadito “VIP Millions”. Al optar por un pago único recibió $651,010 tras las deducciones obligatorias, señaló Greater Long Island.

Joseph Armenti reside en Farmingdale, Long Island (NY) Crédito: New York Lottery | Cortesía

Armenti compró el boleto ganador en el establecimiento “Stew Leonard’s”, ubicado en 261 Airport Plaza, en Farmingdale. El juego “VIP Millions” sigue ofreciendo oportunidades: aún quedan disponibles nueve segundos premios de $1 millón de dólares y dos premios mayores de $5 millones.

El 3er ganador fue Daniel Simmons, de Red Hook (condado Dutchess), quien reclamó el premio mayor de un boleto de raspadito “Mystery Multiplier” valorado en $5 millones de dólares, informó Hudson Valley Country. Como optó por recibir sus ganancias en un único pago global, tras deducir los impuestos y retenciones correspondientes percibió $2,180,856. Ese afortunado boleto de raspadito costó $20 y fue adquirido en el Walmart situado en 460 Fairview Av, Hudson.

La Lotería de Nueva York sigue siendo la más grande y rentable de América del Norte, contribuyendo con $3,600 millones de dólares en el año fiscal 2024-2025 para ayudar a apoyar la educación pública K-12 en todo el estado. Durante ese período las ventas de boletos de raspadito totalizaron $4,339,794,048, destacó Syracuse.com.

Según las estadísticas, Nueva York es el estado con más “suerte” en EE.UU. por la cantidad de ganadores de premios mayores en las loterías Powerball y Mega Millions en las últimas décadas.

Los interesados ​​en consultar el estado de cualquier juego de la Lotería de Nueva York pueden revisar el portar oficial. Quienes luchan contra la adicción al juego o conocen a alguien que la padece pueden encontrar ayuda llamando a la línea gratuita y confidencial HOPEline del estado Nueva York al 1-877-8-HOPENY (1-877-846-7369); o enviando un mensaje de texto a HOPENY (467369).