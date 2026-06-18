Nuevos requisitos para dos programas de seguros médicos del Estado de Nueva York

Recientemente se anunciaron cambios importantes en dos de los programas de seguros médicos del Estado de Nueva York, que forman parte de New York State of Health, o el Mercado de Seguros de Salud, conocido popularmente como Obamacare. Ese sobrenombre se debe a que la iniciativa, que data de 2010, se originó con el entonces presidente Barack Obama.

Desde entonces, la iniciativa ha hecho posible la cobertura médica de gran parte de la población del país mediante la inscripción en una variedad de planes de seguros médicos. Y el sector de la población que más se ha beneficiado ha sido nuestra comunidad latina.

“Durante todos estos años”, explica Liliana Melgar-Hoyos, Vicepresidenta de Operaciones de la Salud de la Hispanic Federation. “nuestra federación ha apoyado y promovido estos planes de salud asequibles entre nuestra gente y, más importante aún, ha ayudado a latinas y latinos a inscribirse en los programas de Medicaid, Child Health Plus, el Plan Esencial y los Planes Calificados”.

Pero ahora, y debido principalmente a la reducción de los fondos que le asigna el gobierno federal al Estado de Nueva York, el Mercado de Seguros de Salud se ve obligado a modificar los requisitos para dos programas.

“El primero cambio, y el más inmediato porque se aplicará a partir del 1 de julio próximo, afecta a quienes participan en el Plan Esencial”, explica Melgar-Hoyos. “Lamentablemente, esos recortes en los fondos federales van a tener como consecuencia que unas 450,000 personas pierdan los beneficios de ese plan. Las y los afectados van a ser personas con ingresos medios; es decir, quienes ganan anualmente entre 31,920 y 39,900 dólares”.

Una solución, aunque no muy satisfactoria, es que la mayoría de las personas afectadas puede inscribirse en un Plan de Salud Calificado –o QHP, por sus siglas en inglés—pero pagando. Por ejemplo, un plan “Silver” u opción intermedia les va a costar, como promedio, unos 220 dólares al mes, con los créditos de impuestos ya aplicados. El periodo de inscripción para esos planes comenzó el 16 de mayo, y el plazo límite para elegir un nuevo plan vencerá el 30 de agosto próximo.

La otra novedad afecta a las y los beneficiarios del programa Medicaid, y se trata de cambios que entrarán en vigor el 1 de enero de 2027.

“Desde el primer día del año próximo, algunas personas que participan en el programa Medicaid deberán demostrar que están trabajando, asistiendo a la escuela, ayudando en la comunidad o participando en algún programa de capacitación laboral para mantener su cobertura”, señala Melgar-Hoyos. “Las personas a las que se les aplique esa norma deberán realizar 80 horas de actividades aprobadas cada mes. Por ejemplo, trabajar y obtener ingresos de 580 dólares mensuales, realizar estudios al menos por medio tiempo, unirse a programas de trabajo o de capacitación laboral, o hacer trabajo voluntario en sus comunidades”.

Hay excepciones a las nuevas reglas. Entre otros, estarán exceptuados los menores de 18 años, las personas de más de 65 años, y las personas que estén embarazadas o lo hayan estado en los 12 meses previos.

En la Hispanic Federation lamentamos estas malas noticias, pero les alentamos a que consulten con nuestro personal capacitado y certificado por el Estado de Nueva York. Y también les instamos a que, si califican, se inscriban lo antes posible en el plan de salud que corresponda, para que no pasen ni un solo día sin seguro médico.

Nuestra ayuda es, como siempre, completamente gratuita, y el primer paso consiste en llamarnos a la línea bilingüe –y también gratuita—de la federación, al 1-833-656-2626.

Y si quieren saber más sobre otros programas y actividades de la Hispanic Federation y sus muchas organizaciones miembros, visiten nuestro sitio Web, o llamen al (212) 233-8955, o al (866) 432-9832.

¡Celebremos juntos nuestro 36to aniversario, y hasta la columna próxima!

Frankie Miranda es el presidente de la Hispanic Federation