Una joven de Texas crea el “Tinder” de los animales

Concienciar a los jóvenes de la importancia del respeto a los animales es algo positivo y beneficioso para la sociedad

Una estudiante de octavo grado, Aiden Horwitz, demuestra que siempre se puede hacer algo bueno y marcar la diferencia.

La joven de 13 años está actualmente en los titulares de noticias por su innovador proyecto escolar: un sitio web que empareja a personas potenciales de ser adoptantes de animales, con mascotas que están en refugios y protectoras.

El sitio web fue creado para una de las clases de la escuela de Aiden, la Academia Judía de Austin. A los estudiantes que toman la clase se les pide que desarrollen un proyecto que aborde un tema cercano e importante para ellos.

El sitio web de Aiden, Dog Do or Dog Do not, les pide a los posibles dueños de mascotas que llenen una encuesta de 13 preguntas que recopila información sobre qué tipo de casa tienen, si tienen hijos, qué tipo de recursos pueden proporcionar al cachorro, así como varias otros datos para las métricas.

Una vez que se completa la encuesta, se registran los puntajes y se muestran todos los perros compatibles que se enumeran en, en este caso, el refugio Austin Pets Alive.

Austin Pets Alive! es una organización de rescate de animales con sede en Austin, Texas. Dado que hay cientos de mascotas disponibles para su adopción en su sitio web, el servicio de Aiden ha sido nombrado como una gran ayuda para la organización.

La niña de 13 años dice que su sitio web ya ha acumulado más de 10,000 clics en su sitio web, y ha resultado en 5 adopciones.

A pesar de que el sitio web solo comienza como un proyecto escolar, Aiden planea expandir el servicio a otros refugios y estados.