Ofrece camioneta y riñón a cambio de hígado para su esposa que sufre cáncer

Cada minuto en la vida de Marie Robinson cuenta más que nunca

Verlon Robinson está dispuesto a pagar hasta con su propio riñón a cambio de un hígado para su esposa que lo necesita de urgencia debido a su padecimiento de cirrosis.

Marie, de 61 años, batalla contra la enfermedad desde hace 3 años.

La mujer necesita un transplante de hígado, pero en la lista de espera hay aproximadamente, 18,000 pacientes en el programa de donantes del Departamento de Cirugía de la Universidad de California, San Francisco.

La pareja, residente en Sanger, en el norte del estado, busca las maneras de conseguir el órgano antes que sea demasiado tarde.

Aparte de donar su riñón, el esposo está dispuesto a entregar su camioneta pickup Dodge 2004 con todo y remolque.

“Yo necesito una persona muy especial para hacerlo. Porque ellos van a poner su vida en eso. Básicamente, estan poniendo en riesgo su vida para ella”, dijo Verlon, de 55 años, a Fox 26.

Marie, que ha perdido unas 70 libras por la enfermedad, necesita un donante con sangre tipo “0” positivo o negativo.

El seguro médico cubre el procedimiento en su totalidad que podría extenderse hasta ocho horas.

“Todo para lo que he trabajado en la vida no es importante para mí. Esto es importante para mí. Yo simplemente no puedo imaginar mi vida sin ella”, agregó el esposo.

Si te interesa ayudar a Marie, puedes acceder a esta página.