Kanye West lleva dos semanas aislado

Parece que el rapero se está dedicando exclusivamente a la música en estos momentos

Con la notable excepción de los mensajes tan controvertidos que ha venido publicando en sus redes sociales, como aquellos en los que alababa al actual presidente de Estados Unidos Donald Trump, o la reciente entrevista en la que no dudó en referirse a la esclavitud como una especie de “opción” para el colectivo afroamericano, el rapero Kanye West lleva cerca de dos semanas aislado prácticamente del mundo exterior para poder dedicar toda su atención a los numerosos proyectos musicales que se trae entre manos.

“Para cualquiera que haya intentado ponerse en contacto conmigo a través de llamadas o mensajes de texto durante las dos últimas semanas, tengo que decir que me he deshecho del teléfono para centrarme en todos estos discos“, ha escrito ahora el marido de Kim Kardashian en su cuenta de Twitter para pedir a sus allegados que no le molesten en medio de su intenso período creativo.

De cara al próximo mes de junio, el astro de la música no solo se está preparando para lanzar un nuevo trabajo discográfico propio, sino que además se encuentra trabajando en una colección paralela de canciones junto a su buen amigo Kid Cudi y, por si eso no fuera suficiente, se está encargando personalmente de producir otros tres discos de artistas cuya identidad todavía no ha trascendido públicamente.

Por esa misma razón resulta imposible determinar a qué álbum concreto pertenece la pieza musical que suena de fondo en el último vídeo que ha compartido Kanye en la esfera virtual, en el que el intérprete aparece en su estudio de grabación completamente inmerso en tan monumental tarea: la misma que le impidió asistir la semana pasada a la gala del Met junto a su afamada esposa.

“Te quiero mucho, cariño, ojalá estuvieras aquí conmigo pero sé que solo tienes que terminar cinco álbumes al mismo tiempo“, bromeaba Kim durante la animada fiesta a la que también acudieron su madre Kris Jenner y su hermanastra Kylie Jenner.