Abogado que amenazó a hispanos con llamar a ICE ¡se acobarda ante las cámaras!

VIDEO: El sujeto que agredió a latinos se colocó como "víctima" ante cuestionamientos de reporteros

El abogado de Midtown que amenazó a hispanos con llamar a agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) por hablar en español se acobardó frente a las cámaras y cuestionamientos de periodistas.

Aaron Schlossberg, de 42 años, se negó a hacer comentarios frente a su casa el jueves, al tiempo que se protegía con un paraguas de los reporteros gráficos.

El hombre, cuya firma ofrece ¡servicios en español! y otros idiomas, armó un escándalo en Fresh Kitchen en Madison Avenue, cerca de la Calle 39, porque los empleados y dos clientas hablaban entre sí.

“Por favor envíe ayuda”, se escuchó a Schlossberg decir en su teléfono celular. “Están reclamando cosas que no son ciertas… agarrándome, no me dejan caminar… No me dejan mover… Me están rodeando”, acusó Schlossberg en la llamada antes de saltar a un taxi en la Calle 60 Este, cerca de la Décima Avenida, publicó el New York Post.

Mira el video.