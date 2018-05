Logra su primer hoyo en uno a los ¡94 años de edad! y tras 70 de jugar golf

Ben Bender se va del deporte de sus amores por la 'puerta grande'

Un hombre de 94 años de edad concluyó sus casi siete décadas de practicar golf con su primer hoyo en uno.

Ben Bender declaró al periódico The Zanesville Times Recorder que “el Señor sabía” que esa era su última ronda de golf y por eso le regaló un hoyo en uno.

El mes pasado, Bender metió de un tiro la bola en tercer hoyo, de 152 yardas del Green Valley Golf Course de Zanesville, Ohio con una madera 5.

Ben se sintió asombrado tras su hazaña, pero sólo pudo jugar unos hoyos más, debido a que su cadera comenzó a molestarlo, y se enfiló a la casa club a decirle al manager de Green Valley, Steve Galloway, lo que había logrado.

Hearl Cubbison atestiguó el tiro de Bender, por lo que el club reconoció el logro del veterano golfista, quien dio así un cierre memorable a una larga carrera en el golf.

Bender comentó que comenzó a jugar este deporte cuando tenía 28 años de edad y llegó a reducir su handicap a 3 en algún punto.

Aunque odia dejar este deporte, Ben sabe que no podía practicarlo para siempre.

“Estuve cerca de algunos hoyos en uno, pero este estaba a nivel en el green antes de curvear hacia el hoyo y entrar”, relató Bender a The Zanesville Times Recorder. “Estaba asombrado al verlo. Jugué unos hoyos más, pero mi cadera me dolía y tuve que parar. Parece que el Señor sabía que era mi última ronda, así que me dio un hoyo en uno.