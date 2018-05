Residentes de Bushwick rechazan rezonificación

Bajo consignas de “Basta de desalojos” y “No al desplazamiento” marchan para exigir a las autoridades frene proyectos privados

NUEVA YORK.- La pertinaz lluvia no detuvo este jueves a por lo menos un centenar de residentes trabajadores y líderes de Bushwick, quienes marcharon para exigir que la Ciudad no de paso a la rezonificación en la avenida Dekalb, de ese vecindario de Brooklyn.

Portando pancartas multicolores y entonando consignas como “Bushwick no se vende! Bushwick se defiende!” y “¡Bushwick no está a la venta!”, los manifestantes denunciaron el proceso de rezonificación, que según ellos, conducirá al desplazamiento de las familias de bajos ingresos.

El concejal Rafael Espinal que representa a ese distrito se mostró firme e instó a que el desarrollador (Camber Property Group) retire su plan de rezonificación.

“No hay forma de que se pueda seguir votando este plan en adelante. Esta rezonificación es desventajosa y es un mal negocio para la comunidad, no hay forma de que avance”, dijo Espinal.

En ese sentido también coincidió el concejal Antonio Reynoso, quien anticipó que no apoyará la solicitud de rezonificación en el Concejo.

“Seguimos de pie con nuestra comunidad, esta propuesta no refleja las necesidades de nuestra gente”, insistió el Reynoso.

Los residentes argumentan de cualquier solicitud de nuevos desarrollos, socava el proceso de planificación comunitaria para crear planes inclusivos en Bushwick. En consecuencia instan a la Ciudad a no dar trámite a ninguna propuesta de desarrolladores privados.

“La vivienda es un derecho humano. Pido que la Ciudad rechace esta propuesta que desplazará a las familias de trabajadoras de las minorías negra e hispana”, dijo Arelis, miembro de Make the Road New York.

La asambleísta Maritza Dávila, que representa al Distrito 54 de Brooklyn declaró que el plan no solo es un inconveniente para la comunidad, sino que desplazará a todos los residentes.

“No vamos a permitir que nuestra gente sea expulsada”, aseguró Dávila.

“Los inquilinos unidos no serán derrotados, tenemos poder. No vamos a dejar que nos desalojen”, dijo de su parte el residente Kevin Worthington.

A mediados del mes pasado, el plan de rezonificación de 6 lotes localizados en el 1601 de la avenida Dekalb -propuesto por la compañía Camber Property Group- fue debatido en una audiencia pública promovida por la Junta Comunitaria 4, que votó oponiéndose por el amplio margen de 30 a 1.

El proyecto descrito por la compañía, convertiría un espacio de estacionamiento de su propiedad, en una torre de lujo de 9 pisos y 122 unidades de apartamentos, de las cuales solo 27 se comercializarán como “asequibles”. Los cinco lotes adyacentes de categoría industrial probablemente verán un nuevo desarrollo en los próximos años, lo que provocará el desplazamiento de inquilinos, trabajadores y negocios existentes en el área.

Los manifestantes exigieron que la Ciudad deje de receptar solicitudes de rezonificación de desarrolladores privados en Bushwick,

La aplicación de rezonificación ahora está en la fase del Proceso de Revisión del Uso Uniforme de la Tierra (ULURP) que está en manos del presidente del condado Eric Adams, la Comisión de Planificación de la Ciudad y el concejal del área Rafael Espinal.

La aplicación de Camber Property Group, surge al mismo tiempo que los residentes, la junta comunitaria y las organizaciones locales, a través del proceso de planificación comunitaria de Bushwick, están trabajando con las agencias de la Ciudad para lograr una rezonificación justa y equilibrada que se enfoque en la preservación de vivienda asequible.

Entre los manifestantes se contaron representantes de las organizaciones Make the Road New York, Alliance for Tenant Power, United Church for Fair Housing, Brooklyn Legal Services Corporation A, El Puente, Dekalb Tenant Association, Evergreen Exchange, Community Board 4, entre otras.