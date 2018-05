Video: Chiquis Rivera opina sobre el divorcio de Lupillo y Mayeli

La estrella de la música de banda le externó su apoyo a su tío tras la triste noticia

Chiquis Rivera compartió sus opiniones sobre el divorcio que enfrenta Lupillo Rivera y su esposa Mayeli. La hija de Jenni Rivera confesó que se enteró de la separación por las redes sociales y le mandó un mensaje a su tío para apoyarlo.

“Le mandé un mensaje y dije, ‘no me va a contestar’, pero si me contestó al siguiente día y me dijo, ‘muchísimas gracias’, que el va a estar bien“, reveló Chiquis en el programa “Buenos días familia” de Estrella TV. “No le pregunté de los detalles ni me dijo. Yo le dije que ‘sé que tenemos diferencias, no estamos de acuerdo en todo pero aquí estoy si yo te puedo ayudar en algo’“.

En referencia a la supuesta infidelidad de la ex estrella de “Rica Famosa Latina” dijo no saber nada ni querer caer en especulaciones.

“No se decirte y la verdad no quiero comentar mucho porque como es una relación de dos, y fueron 12 años. Aunque no estemos muy cercanos me duele, es algo difícil especialmente por mis primos, por Lupita, por L’Rey. Se miraban muy enamorados. No se que pasó ahí“, concluyó sobre el tema.