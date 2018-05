¿Cómo saber si gané la lotería de visas del año fiscal 2019?

En mi columna Consulta Migratoria® de esta semana contesto la pregunta de una lector que quiere saber si fue seleccionado en la lotería de visas

Al año pasado me inscribí para el sorteo de la lotería de visas. ¿Cómo me entero los resultados del sorteo y qué debo hacer para reclamar la visa si me la he ganado? –Matías S.

Matías, el Departamento de Estado de Estados Unidos ya dio a conocer los resultados de la lotería del programa de visas de diversidad para el año fiscal 2019. Toda la información está disponible en un portal especial.

Dónde encontrar los resultados de la lotería de visas

Debes ir a la página web “DV Entrant Status Check” para ver si estás entre los ganadores del sorteo. Haz clic en el botón “Continue” (Continuar) y sigue las instrucciones.

Necesitas la siguiente información para verificar si fuiste seleccionado:

Número de confirmación que te dio el Departamento de Estado tras completar la solicitud. El formato del número es: 2019xxxxxxxxxxxx.

Tu apellido tal cual aparece en la inscripción del sorteo de la lotería de visas.

Tu año de nacimiento.

Si perdiste tu número de confirmación, tienes que ir a la página web “Verify Entrant” para conseguirlo. Tendrás que verificar tu identidad, ingresando tu nombre y apellido, fecha de nacimiento y el correo electrónico que usaste para inscribirte en el sorteo.

Los resultados para el año fiscal del 2019 solo estarán disponibles en la página web “DV Entrant Status Check” hasta el 30 de septiembre del 2019.

Qué hacer si eres seleccionado

Si ves tu nombre en la lista, tienes que actuar inmediatamente para pedir tu visa porque hay un plazo limitado para realizar el trámite.

Si fuiste seleccionado y eres elegible, debes obtener tu visa o ajustar tu estatus antes que termine el año fiscal 2019 (1ro de octubre del 2018 al 30 de septiembre del 2019) porque los beneficios de esta visa no se pueden transferir al año siguiente. No hay excepciones.

Si no haces el trámite dentro del tiempo indicado, puedes perder el derecho a tu visa.

Luego que cumplas con todas las instrucciones en la página web “DV Entrant Status Check”, comenzarán a procesar tu caso.

Si vives fuera de Estados Unidos, te enviarán una notificación con la fecha que debes acudir a tu entrevista para la visa en el Consulado o Embajada de los Estados Unidos en tu país.

Si planeas solicitar tu ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, te programarán una cita en una oficina del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS, siglas en inglés).

Para reclamar visa se deben cumplir todos los requisitos

El hecho de ser seleccionado en la lotería de visas no garantiza que te aprueben la residencia permanente. Para reclamar tu visa de diversidad debes cumplir con todos los requisitos de elegibilidad estipulados por la ley de inmigración de Estados Unidos. Uno de esos requisitos es ser admisible al país.

Matías, desconozco tu situación particular, ya que no das más detalles. Pero debes saber que el Gobierno federal verifica la elegibilidad de cada solicitante antes de permitir que continúe con el trámite para reclamar una visa sorteada en la lotería.

Muchas personas que no son elegibles para la lotería de visas se inscriben para el programa. Aunque ganen el sorteo, si descubren que la persona no es elegible o no siguió las instrucciones de inscripción al programa, descalificarán su solicitud y no procesarán la visa.

Si has vivido ilegalmente en los Estados Unidos, estás sujeto a castigos o restricciones migratorias, o tienes algún antecedente criminal o arresto migratorio, te recomiendo que consultes con un abogado de inmigración para asegurar que cumples todos los requisitos antes de seguir con el trámite para obtener la visa de inmigrante.

No vale la pena hacer el trámite si no calificas para la visa. Es una pérdida de tiempo y dinero, porque el Gobierno federal no reembolsa cuotas pagadas si la persona no es elegible. En el caso de inmigrantes indocumentados dentro de Estados Unidos, podrían exponerse a las autoridades migratorias.

